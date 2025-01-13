Самоуверенность Путина "вышла боком": какую российскую компанию "пустят под нож"

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Кречмаровская Наталия
Россия потеряла огромные прибыли — одну из основных "кормилиц" РФ, "Газпром", планируют сократить в целях экономии. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что администрацию "Газпрома" могут "пустить под нож" из-за санкций.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Отмечается, что до начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину "Газпром" ежегодно отчитывался об огромных доходах. И после санкций, введенных в 2022 году, все изменилось. В последние два года финансовые отчеты “Газпрома” показывают миллиардные убытки.
Напомним, что российский диктатор Владимир Путин в декабре отметил, что нового контракта на транзит газа через Украину в Европу, как писал портал "Комментарии", не будет.
Однако, по словам Путина, "Газпром" это переживет. "Украина отказалась от продления транзитного контракта. Но ведь это не мы отказались — это Украина отказывается от продления контракта, хотя получала 700-800 млн долл. в год за контракт. Этого контракта не будет, уже все ясно. Хорошо, мы переживем," "Газпром" это переживет", — заявил он. Однако он намекнул, что в проигрыше останутся европейские страны.
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