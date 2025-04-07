Самый жестокий маньяк готов снова шокировать мир новыми признаниями

Один из самых страшных серийных убийц в мире россиянин Александр Пичушкин, известный как "шахматный маньяк", может вскоре поразить мир новым признанием. В частности, 50-летний преступник, уже отбывающий пожизненное заключение за убийство 48 человек, заявил, что готов признаться еще в 11 убийствах.

Александр Пичушкин

Известно, что в период между 1992 и 2006 годами Пичушкин жестоко убивал людей в Битцевском парке Москвы. Его жертвами чаще всего становились бездомные, пожилые люди и алкоголики. В ходе следствия он признался, что планировал убить 64 человека — по одному на каждую ячейку шахматной доски, выкладывая на них монеты.

Уже тогда правоохранители подозревали, что количество его жертв может быть значительно больше, чем официально доказано. В ходе судебного процесса Пичушкин заявлял, что убил 63 человека и предпринял еще три попытки.

Новую информацию о возможных преступлениях обнародовала Федеральная служба исполнения наказаний России, отметив, что Пичушкин сообщил о готовности дать показания по поводу еще 11 убийств как мужчин, так и женщин. В настоящее время он находится в одном из самых отдаленных исправительных учреждений РФ — колонии строгого режима "Полярная сова", которую еще называют концлагерем.

В случае подтверждения новых признаний Пичушкин может стать вторым по количеству жертв серийным убийцей в истории России после бывшего милиционера Михаила Попкова, осужденного за 78 убийств.

Во время предварительных допросов Пичушкин шокировал следователей своими жуткими признаниями, сравнивая удовольствие от убийств с сексуальным оргазмом. Он рассказывал, как после каждого преступления радовался тем, что его обсуждают, и стремился узнать больше о своих жертвах, прежде чем их убить.

Несмотря на все, Пичушкин уверял, что не заслуживает смертной казни, ведь, по его словам, его действия были "волею Бога".

Известно также, что у убийцы было около 80 женщин-фанаток и даже планировал жениться на одной из них.

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