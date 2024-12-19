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Санкции "обвалили" важную отрасль России: какие предприятия закрывают

Что известно о воздействии санкций на угольную отрасль РФ

сегодня, 18:05
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Кречмаровская Наталия

Несмотря на заявления российских властей, что санкции, хоть и создают проблемы для РФ, однако не оказывают значительного влияния, реальность свидетельствует о другом. В Центре противодействия дезинформации рассказали, как санкции повлияли на угольную отрасль РФ.

Санкции "обвалили" важную отрасль России: какие предприятия закрывают

Иллюстративное фото

"Пока российский диктатор Владимир Путин дает указания "разработать меры поддержки угольной отрасли" и делает вид, что "ситуация под контролем", угольные предприятия в РФ продолжают закрываться", — отметили в ЦПД.

Сообщается о прекращении добычи еще тремя предприятиями в Кузбассе. Также ряд предприятий в регионе имеют долги по зарплате или вынуждены существенно сокращать штат работников.

“Главная проблема отрасли – сокращение рынков сбыта из-за западных санкций, введенных в ответ на вооруженную агрессию России против Украины. Чем дольше будет продолжаться война, тем болезненнее будут последствия для российской экономики”, — прогнозировали в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, что главный рычаг России против Европы утратил силу. Кремль, как рассказывал портал “Комментарии, использовал дешевый газ, давить на лидеров европейских стран. Однако, после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины Европа отказалась от российского газа.

"17 декабря цена на акции российского "Газпрома" обвалилась до 106 рублей — это самый низкий показатель с 2009 года", — сообщили в Центре стратегических коммуникаций. Также отметили, что "Газпром" – это российская газодобывающая и газораспределительная корпорация-монополист. Контрольным пакетом акций владеет государство.

Отметим также, что в 2025 году Украина не будет продлевать соглашение с РФ о транзите российского газа.



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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/12631
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