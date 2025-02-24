Санкции против РФ "штампуют по глупости": Захарова спрогнозировала, сколько еще пакетов примет ЕС

В третью годовщину начала полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины, 24 февраля, Совет Европейского союза одобрил 16-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против РФ.

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Отмечается, что санкции затрагивают жизненно важные сектора российской экономики, еще более ослабляя способность режима вести незаконную, неспровоцированную и неоправданную агрессивную войну против Украины.

В Раде объяснили, что согласовали значительный набор из 83 списков, состоящий из 48 человек и 35 организаций, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Кроме того, Совет установил два новых критерия, позволяющих ЕС вводить ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, владеющих или управляющих судами теневого флота Путина; и тех, кто поддерживает или извлекает выгоду от российского военно-промышленного комплекса.

Также Рада добавила 53 новых субъекта в перечень тех, кто напрямую поддерживает военно-промышленный комплекс России в ее захватнической войне против Украины.

Представитель МИД страны-оккупанта Мария Захарова саркастически прокомментировала новый пакет санкций.

“Сразу после объявления 16-го пакета санкций Евросоюз анонсировал 17-й. Раньше я думала, что эти пакеты они просто по глупости штампуют против России. Но санкции не работают, а пакетов все больше, при этом дела в Западной Европе все хуже. Логика прорисовывается следующим образом. Пакетов, вероятно, будет по количеству стран-членов ЕС, чтобы было во что заворачивать”, — пошутила Захарова.

Напомним, что россияне, как писал портал "Комментарии", заметили значительное ускорение инфляции.



