logo

BTC/USD

88818.38

ETH/USD

2415.09

LTC/USD

111.72

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

44.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Санкции против РФ "штампуют по глупости": Захарова спрогнозировала, сколько еще пакетов примет ЕС
commentss НОВОСТИ Все новости

Санкции против РФ "штампуют по глупости": Захарова спрогнозировала, сколько еще пакетов примет ЕС

Сколько пакетов санкций против РФ может объявить ЕС: Захарова

24 февраля 2025, 16:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В третью годовщину начала полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины, 24 февраля, Совет Европейского союза одобрил 16-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против РФ.

Санкции против РФ "штампуют по глупости": Захарова спрогнозировала, сколько еще пакетов примет ЕС

Фото из открытых источников

Отмечается, что санкции затрагивают жизненно важные сектора российской экономики, еще более ослабляя способность режима вести незаконную, неспровоцированную и неоправданную агрессивную войну против Украины.

В Раде объяснили, что согласовали значительный набор из 83 списков, состоящий из 48 человек и 35 организаций, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Кроме того, Совет установил два новых критерия, позволяющих ЕС вводить ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, владеющих или управляющих судами теневого флота Путина; и тех, кто поддерживает или извлекает выгоду от российского военно-промышленного комплекса.

Также Рада добавила 53 новых субъекта в перечень тех, кто напрямую поддерживает военно-промышленный комплекс России в ее захватнической войне против Украины.

Представитель МИД страны-оккупанта Мария Захарова саркастически прокомментировала новый пакет санкций.

“Сразу после объявления 16-го пакета санкций Евросоюз анонсировал 17-й. Раньше я думала, что эти пакеты они просто по глупости штампуют против России. Но санкции не работают, а пакетов все больше, при этом дела в Западной Европе все хуже. Логика прорисовывается следующим образом. Пакетов, вероятно, будет по количеству стран-членов ЕС, чтобы было во что заворачивать”, — пошутила Захарова.

Напомним, что россияне, как писал портал "Комментарии", заметили значительное ускорение инфляции.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/9909
Теги:

Новости

Все новости