Прощальные санкции администрации Джо Байдена против российской нефтяной промышленности не мешают ей продолжать вывоз нефти из своих портов. Однако санкции мешают продавать российское топливо и выгружать его в порты покупателей.

Санкции ограничили экспорт нефти из РФ. Фото из открытых источников

Как сообщает Bloomberg, на танкерах накопилось сырье общей стоимостью около $1,3 млрд.

Сообщается, что Индия полностью прекратила принимать нефть, вывозимую из Арктики и из проектов "Сахалин 1" и "Сахалин 2", потому что все используемые там лодочные танкеры попали под санкции.

Отмечается, что Индия не берет нефть, если хоть на участке транспортировки она находилась на подсанкционных судах.

По данным издания, частично принимать российскую нефть из-за санкций США прекратили также китайские нефтеперерабатывающие заводы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к миру. При этом он подчеркнул, что на самом деле никто не стремится к тому, чтобы война продолжалась бесконечно. "Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством Президента Трампа, чтобы достичь продолжительного мира. Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну", — заявил Зеленский.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что министр торговли США Говард Лютник заявил, что президент США Дональд Трамп не требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский ушел в отставку. "Нет, Трамп не вмешивается в украинскую политику. Он хочет быть миротворцем", — ответил Говард Лютник. Относительно потенциальных последующих шагов и прекращения помощи Украине министр торговли США заверил, что Дональд Трамп "обдумает, что делать и как отвечать".