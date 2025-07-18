Российские нефтяные компании сейчас испытывают серьезные трудности в ремонте нефтеперерабатывающих заводов из-за влияния санкций. Об этом сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев в комментарии The Moscow Times. По его словам, главной причиной сбоев в работе заводов являются проблемы с поставкой попавшего под ограничения оборудования, введенные Европейским Союзом в рамках первого пакета санкций после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

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Цивилев объяснил, что из-за санкций сроки ремонта часто затягиваются: "Если планировался ремонт на четыре месяца, то из-за задержек с доставкой комплектующих работы могут растянуться". Такие ограничения значительно усложняют поддержку работы предприятий на должном уровне.

По данным Reuters, в прошлом году российские НПЗ достигли минимального за последние 12 лет уровня переработки нефти, что было обусловлено также ударами украинских беспилотников, которые повредили минимум десять крупных заводов, некоторые из которых простаивали месяцами.

Важным фактором проблем с ремонтом является зависимость российских НПЗ от импортного оборудования и технологий, которые в свое время поставлялись европейскими и американскими компаниями, такими как UOP и ABB. Эти компании обеспечивали ключевую технологическую оснастку для около 40 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в стране.

Даже в 2000-х годах более 80% оборудования для российской переработки нефти было зарубежного производства, а технологии закупались из стран Запада еще со времен Советского Союза. Попытки перейти на отечественное оборудование, несмотря на государственную программу импортозамещения, остались безуспешными.

Кроме того, за три года войны Украина нанесла более 100 повреждений объектам нефтяной инфраструктуры России, что критически влияет на возможности поставки горючего для вооруженных сил РФ.

Как уже писали "Комментарии", канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Украина в скором времени получит ракеты большой дальности благодаря решению президента США Дональда Трампа о поставках вооружения.