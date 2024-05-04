С начала 2024 года турецкий банк Deniz Bank почти перестал открывать счета гражданам России.

Турецкий банк прекратил сотрудничество с россиянами. Фото из открытых источников

Об этом пишет издание РБК со ссылкой на посредников, помогающих россиянам получать карты в банках Турции.

"Из десяти заявок на открытие счета одобрения получает только одна. Счет невозможно открыть даже с наличием вида на жительство и прописки в Турции", — рассказал посредник Сергей Овсянников.

Он также рассказал, что Deniz Bank делает исключения только для клиентов с большим депозитом от $100 тыс.

Проблему также подтвердил управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов, работающий в Стамбуле. По его словам, на возможность открытия счета россиянину влияет "калибр клиента" и личные договоренности с конкретным отделением банка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сейчас у России недостаточно сил для открытия новой линии фронта в Харьковской области. "Идут активные боевые действия. Периодически враг меняет тактику, но в целом о возможности открытия новой линии фронта говорить пока рано. Для открытия новой линии фронта российская армия должна сосредоточить группировки не менее 100 тысяч военнослужащих. Пока такого скопления в РФ нет", — сказал глава. ОВА.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики продолжат продвижение на фронте в ближайшее время, но разгром украинских сил маловероятен. По оценке американского чиновника, который общался с NYT, Россия продолжит добывать незначительные успехи на востоке и юго-востоке до 9 мая, которое для Москвы имеет символическое значение. Однако, по его словам, военные США считают, что "украинские военные не будут разгромлены вдоль линии фронта, несмотря на острую нехватку боеприпасов".