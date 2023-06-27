Сбежал из России: СМИ узнали, куда улетел самолет Медведева

Высокопоставленный чиновник Совета безопасности Дмитрий Медведев не пришел на совещание Владимира Путина с руководителями силовых структур, которое состоялось вечером 26 июня. За день до собрания самолет Медведева вылетел в Оман.

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

Об этом сообщает российское медиа "Верстка".

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На собрании, где председательствовал Путин, заслушивая руководителей силовых структур, обсуждались итоги восстания "вагнеровцев". Как говорится в сообщении на сайте кремля, здесь были все руководители силовых структур, в частности, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совбеза Николай Патрушев и глава администрации президента Антон Вайно.

А заместителя председателя Совбеза не было — сообщали, что он самолетом улетел в Оман 25 июня и еще не возвращался.

Перед этим Медведев проявил свою активность, это было в прошлую субботу, 24 июня, когда бунт Пригожина стартовал в самом разгаре. Российский чиновник сообщил в своем в телеграмм-канале, что "раскол и измена — путь к огромной трагедии" и что "враг будет разбит".





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Медведев обозвал Байдена "старым ветхим пнем". Дмитрия Медведева в международных политических кругах уже прозвали "клоуном", а СМИ подозревают его в злоупотреблении спиртным. Похоже, он решил еще раз подтвердить сложившееся скандальное реноме. В оскорбительной форме он подверг критике президента США Байдена, осудившего перемещение тактического ядерного оружия РФ в Беларусь.

Стоит отметить, что перед широкомасштабным вторжением в Украину и после первых и последующих поражений на полях сражений Москва все чаще стала обращаться к возможному применению ядерного оружия, шантажируя мировое сообщество.



