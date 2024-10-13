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Ткачик Олеся
Сотрудник Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониус-Пастернак призвал "повреждать автомобили российских дипломатов". На этот призыв отреагировал заместитель председателя Совета безопасности террористической РФ Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев
"Слушайте, давайте не поддаваться на провокации! Ответим сдержанно, в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.: просто начнём бить финских дипломатов прямо в морду. Каждому представителю дипкорпуса Финляндии – в рыло!" — написал Медведев в Телеграме.
При этом Медведев прокомментировал войну в Украине и план победы Владимира Зеленского.
Также он набросился на поляков за то, что там предложили ударить по Санкт-Петербургу. В этом контексте Медведев призвал поляков "не будить зверя".
Помимо этого, он назвал президента США Джо Байдена "дедом с деменцией".
Напомним, ранее ряд СМИ сообщили о том, что на фоне регулярного злоупотребления алкоголем у Медведева обнаружили цироз печени.
"Комментарии" рассказывал, что именно политика Запада виновна в том, что россияне ощущают полную безнаказанность за свои действия и преступления.
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