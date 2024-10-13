Сотрудник Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониус-Пастернак призвал "повреждать автомобили российских дипломатов". На этот призыв отреагировал заместитель председателя Совета безопасности террористической РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев

"Слушайте, давайте не поддаваться на провокации! Ответим сдержанно, в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.: просто начнём бить финских дипломатов прямо в морду. Каждому представителю дипкорпуса Финляндии – в рыло!" — написал Медведев в Телеграме.

При этом Медведев прокомментировал войну в Украине и план победы Владимира Зеленского.

"Министр вражеской Британии Стармер сказал "грязно-зелёному украинскому неонацисту": "Storm Shadow не выиграет вам войну". Но это только половина фразы. Надо было добавить: "Эту войну вам вообще не выиграть, поскольку никакой Украины нет. Ваша страна 404 – фантом!", — заявил Медведев.

Также он набросился на поляков за то, что там предложили ударить по Санкт-Петербургу. В этом контексте Медведев призвал поляков "не будить зверя".

"А то ведь Варшава была частью Российской империи. Соскучился?" — написал он.

Помимо этого, он назвал президента США Джо Байдена "дедом с деменцией".

"Радостно потирая скрученные артритом старческие ручонки, Байден обвинил Иран в "возможном покушении на Трампа". У деда Деменция прямо на голове шапка горит! Ведь искать надо не у персов, а среди отмороженных либералов, сторонников самого маразматика и его недалёкой хохотушки Гаррис, а также среди кучи проукраинских обормотов, которых вскормили демократы за годы войны против России", — написал Медведев.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщили о том, что на фоне регулярного злоупотребления алкоголем у Медведева обнаружили цироз печени.

"Комментарии" рассказывал, что именно политика Запада виновна в том, что россияне ощущают полную безнаказанность за свои действия и преступления.





