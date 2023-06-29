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Сделка все еще не согласована: в ISW рассказали, почему угроза восстания в РФ остается

По информации ISW, стороны еще согласовывают детали соглашения по "вагнеровцам"

сегодня, 08:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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После попытки госпереворота в РФ "вагнеровцев" продолжаются обсуждения деталей договоренностей, заключенных между основателем этой ЧВК Евгением Пригожиным и Кремлем при посредничестве самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Сделка все еще не согласована: в ISW рассказали, почему угроза восстания в РФ остается

Мятеж в России. Фото: из открытых источников

В ISW считают, что продолжающиеся сообщения о сделке, заключенной при посредничестве Лукашенко и направленной на прекращение вооруженного восстания наемников Пригожина, позволяют предположить, что вовлеченные стороны, возможно, все еще обсуждают детали соглашения.


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Согласно данным отслеживания рейсов от 27 июня, что представила независимая белорусская мониторинговая группа The Hajun Project, самолет "повара Путина" вылетел с аэродрома Мачулищи в Беларуси в направлении РФ вылетел в Москву, а затем сразу же — в Санкт-Петербург.

Военный преступник, бывший российский офицер и блогер Игорь Гиркин утверждал, что Пригожин вернулся в РФ для переговоров с неназванными российскими официальными лицами и "Вагнеровским командным советом".

При этом в ISW не могут независимо подтвердить, действительно ли Пригожин вернулся в Россию, а также подробности предполагаемого визита. Однако в отчете говорится, что Пригожин мог ненадолго вернуться, чтобы проработать дополнительные детали сделки, заключенной Лукашенко.

Российские источники продолжали спекулировать на специфике этого соглашения. Так, российский "военкор", связанный с "вагнеровами", опубликовал интервью с белорусским наемником этой ЧВК, в котором боевик заявил, что "Вагнер" открыл "новое боевое направление" в Беларуси, и что некоторые "вагнеровцы" будут "работать в России", а некоторые "работают в Беларуси".

Российское оппозиционное издание "Медуза" со ссылкой на источник в Минобороны РФ заявило, что только 1000 наемников ЧВК "Вагнера" отправились в Беларусь вместе с Пригожиным.

По данным белорусского оппозиционного канала "Беламова", на спутниковых снимках от 27 июня видно строительство нового военного объекта в Осиповичском районе РБ, который не был виден 13 июня. Это позволяет предположить, что на снимках может быть видно строительство тренировочного лагеря "вагнеровцев" в Беларуси.

При этом не ясно, появилось ли строительство военного объекта до объявления о сделке Пригожина и Лукашенко 24 июня, и эксперты ISW не могут независимо подтвердить, имеет ли этот объект какое-либо отношение к "вагнеровцам".

"Однако широко распространенные спекуляции вокруг позиции "Вагнера" в Беларуси предполагают, что некоторые аспекты сделки все еще находятся в стадии проработки", — говорится в отчете.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-28-2023
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