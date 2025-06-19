Северная Корея отправит еще тысячи работников в Россию: как должен расплатиться Путин

Северокорейские власти рассматривают возможность направления своих рабочих на российское предприятие по производству беспилотников в обмен на обучение управлению дронами. Об этом сообщает японское СМИ NHK.

Путин и Ким Чен Ын (фото из открытых источников)

Речь идет о возможной отправке примерно 25 тысяч северокорейских работников в особую экономическую зону "Алабуга", расположенную в Татарстане.

Сам завод расположен в специальной экономической зоне в центральной части России. В прошлом году на этом предприятии было изготовлено более шести тысяч ударных дронов и несколько тысяч дронов-обманок. В 2025 году российская сторона намерена увеличить производство до 8–10 тысяч беспилотников-камикадзе.

Известно, что в июне прошлого года Россия и Северная Корея заключили договор о стратегическом партнерстве, предусматривающий предоставление военной помощи друг другу в случае чрезвычайных ситуаций. После этого Пхеньян направил войска в РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что КНДР направит тысячи человек на границу с Украиной . Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу встретился в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ином и по итогам переговоров заявил, что глава Северной Кореи принял решение направить для восстановления Курской области тысячу саперов и пять тысяч военных строителей из КНДР.

Также Шойгу обсудил с Кимом создание в России и КНДР мемориалов в память о корейских военных, погибших в Курской области в боях на стороне ВС РФ. Это уже третий визит Шойгу в КНДР за последние три месяца.

Также "Комментарии" писали о том, что Путин хочет резко увеличить объем атак шахедами по Украине . Во время интенсивных воздушных атак РФ запускает по Украине до 500 ударных дронов типа "Шахед" в сутки. Однако в Кремле планируется увеличить эту цифру до 700, сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

По его словам, хотя среднее количество дронов в июне составляет около 197 единиц в день, реальная возможность России ежедневно выпускать 500 или более маловероятно. Для достижения таких масштабов необходимо, по меньшей мере, удвоить нынешние мощности, что сейчас выглядит нереалистично из-за проблем с логистикой, техникой и квалифицированным персоналом.

