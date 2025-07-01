Северная Корея отправит в РФ снова тысячи своих солдат: как будет расплачиваться Путин

Северная Корея, вероятно, может в ближайшее время направить дополнительных военных в Российскую Федерацию в поддержку ее вооруженного вторжения в Украину.

Владимир Путин и Ким Чен Ын (фото из открытых источников)

Такую информацию обнародовали аналитики в связи с состоявшимся в понедельник визитом делегации высокопоставленных чиновников северокорейских вооруженных сил в Москву. Об этом сообщает DW.

Еще в июне руководитель Совета безопасности РФ Сергей Шойгу посетил Пхеньян. По сообщениям российских медиа, в ходе этой поездки было достигнуто соглашение с Ким Чен Ином об отправке еще около 6000 военных инженеров и рабочих в Курскую область. Этот приграничный с Украиной регион активно используется Россией как логистический и операционный тыл для боевых действий.

Национальная разведывательная служба Республики Корея подтвердила это соглашение, заявив, что Северная Корея уже предоставила РФ более 10 миллионов артиллерийских снарядов и ракет. Пхеньян получил экономическую помощь и доступ к современным российским технологиям.

Эксперты не исключают, что Северная Корея продолжит наращивать присутствие не только для участия в военных действиях, но и для привлечения к работам по восстановлению на временно оккупированных территориях. По словам бывшего южнокорейского дипломата и сотрудника разведки Ра Чон Йиля, у военных КНДР есть опыт в строительстве, поскольку выполняют подобные задачи внутри своей страны.

Тем временем северокорейские государственные медиа активно продвигают пропаганду. В понедельник в новостях показали, как Ким Чен Ын устанавливает флаг КНДР на гроб с останками погибших. Хотя на видео изображено шесть гробов, западные спецслужбы оценивают общие потери северокорейского контингента в российской войне примерно у 6000 человек из более 11 000 направленных.

Ранее, в субботу, лидер Северной Кореи принял участие в культурном мероприятии в Пхеньяне с участием представителей России, приуроченного к годовщине подписания двустороннего военного пакта. Камеры зафиксировали Кима со слезами на глазах, что, по мнению аналитиков, должно было эмоционально повлиять на граждан перед новым этапом отправки контингента.

Профессор международных отношений Токийского университета Кокушикан Яков Зинберг считает, что оба государства получают выгоды от этого сотрудничества. В частности, Россия — дополнительная рабочая сила и военный персонал без необходимости объявлять новую мобилизацию в крупных городах, таких как Санкт-Петербург или Москва. КНДР получает доступ к ресурсам и политической поддержке.

"Отправка 6000 северокорейских солдат позволяет россиянам полагать, что им не грозит новая волна мобилизации. Это снимает напряжение в больших городах и помогает режиму Путина удерживать контроль", — пояснил Зинберг.

Разведслужбы подчеркивают, что Кремль уже выразил благодарность Северной Корее за военную помощь, предоставив ей горючее, продукты питания и доступ к современному оружию. Для Пхеньяна, который из-за своей ядерной программы находится под многочисленными международными санкциями, такие договоренности чрезвычайно выгодны.

Еще одним преимуществом для Кима является повышение международного статуса. Сотрудничество с ядерным государством, имеющим постоянное место в Совете Безопасности ООН, дает Северной Корее не только символическую легитимность, но и рычаги для переговоров с Китаем — главным политическим союзником и торговым партнером.

"Им нравится статус, который дает дружба с Россией", – отмечает Зинберг.

По оценкам эксперта, участие КНДР в войне на стороне России, вероятно, не ограничится только нынешней фазой. После завершения конфликта Северная Корея может и дальше оказывать поддержку, в частности в виде рабочей силы или других ресурсов, которые помогут ее режиму сохранять стабильность.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Северокорейские власти рассматривают возможность направления своих рабочих на российское предприятие по производству беспилотников в обмен на обучение управлению дронами. Об этом сообщает японское СМИ NHK. Речь идет о возможной отправке примерно 25 тысяч северокорейских работников в особую экономическую зону "Алабуга", расположенную в Татарстане.



