Северные корейцы имеют особые условия: какое требование Ким выставил Путину

Северные корейцы, участвующие в боевых действиях на стороне России, имеют лучшие условия, чем русские военные. Их обеспечивают качественной амуницией, а отношение к ним гораздо более снисходительно. Такие привилегии, вероятно, являются частью договоренностей между Москвой и Пхеньяном, отметил в эфире 24 канала представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук.

Войска КНДР

В частности, он предположил, что когда Ким Чен Ын согласовывал отправку своих военных для поддержки России в войне против Украины, условия службы северокорейцев были прописаны в официальных соглашениях. Российский диктатор Владимир Путин вынужден их придерживаться, чтобы не ссориться с "другом" из КНДР и обеспечить дальнейшие поставки корейских военных.

"Видимо, россиянам дали прямой приказ их политруки, как работать с корейцами, как их надо беречь и почему это стоит делать. Потому что может пройти несколько ротаций, и они скажут, что к нашим так плохо относились, а Ким Чен Ын скажет: дальше я больше вам людей не дам", – рассказал Макарук.

По его словам, по прибытии в Россию северокорейских военных распределили по взводам, предоставили командиров, экипировку и оружие, но подробные инструкции им не давали. Раньше многие считали, что эти солдаты будут малоэффективны на поле боя.

"Говорили раньше, вот северные корейцы приедут, мы будем их пачками класть, они воевать не умеют. Да, будем их "пачками класть", но это тоже истощает наш ресурс", — подчеркнул эксперт.

Он также подчеркнул, что участие в войне выгодно для Северной Кореи. В ответ на военную поддержку Россия передает КНДР передовые технологии – в частности в сфере атомного подводного кораблестроения, запуска спутников и создания современных баллистических ракет. Кроме того, корейские военные получают боевой опыт, который может послужить основой для будущих конфликтов.

Макарук убежден, что Северная Корея в будущем адаптирует свою военную стратегию к реалиям современной войны, что даст ей значительное преимущество. Он также отметил, что северокорейские солдаты обладают мощной идеологической подготовкой – им убедительно навеяно, что участие в войне на стороне России является самой высокой формой доверия со стороны государства.

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