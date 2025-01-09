Северные корейцы имеют особые условия: какое требование Ким выставил Путину

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Северные корейцы, участвующие в боевых действиях на стороне России, имеют лучшие условия, чем русские военные. Их обеспечивают качественной амуницией, а отношение к ним гораздо более снисходительно. Такие привилегии, вероятно, являются частью договоренностей между Москвой и Пхеньяном, отметил в эфире 24 канала представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук.
Войска КНДР
В частности, он предположил, что когда Ким Чен Ын согласовывал отправку своих военных для поддержки России в войне против Украины, условия службы северокорейцев были прописаны в официальных соглашениях. Российский диктатор Владимир Путин вынужден их придерживаться, чтобы не ссориться с "другом" из КНДР и обеспечить дальнейшие поставки корейских военных.
По его словам, по прибытии в Россию северокорейских военных распределили по взводам, предоставили командиров, экипировку и оружие, но подробные инструкции им не давали. Раньше многие считали, что эти солдаты будут малоэффективны на поле боя.
Он также подчеркнул, что участие в войне выгодно для Северной Кореи. В ответ на военную поддержку Россия передает КНДР передовые технологии – в частности в сфере атомного подводного кораблестроения, запуска спутников и создания современных баллистических ракет. Кроме того, корейские военные получают боевой опыт, который может послужить основой для будущих конфликтов.
Макарук убежден, что Северная Корея в будущем адаптирует свою военную стратегию к реалиям современной войны, что даст ей значительное преимущество. Он также отметил, что северокорейские солдаты обладают мощной идеологической подготовкой – им убедительно навеяно, что участие в войне на стороне России является самой высокой формой доверия со стороны государства.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , в чем лучшие военные из КНДР.
Новости