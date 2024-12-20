Шаг "вооруженного" стрелка: ученые рассказали о странном шествии Путина

Поведение Владимира Путина, особенно в последние годы, стало объектом изучения многих ученых и психологов. Среди прочего, их внимание привлекла характерная особенность его шествия: президент активно размахивает левой рукой, в то время как права остается почти неподвижной.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Ученые предполагают, что это асимметричное шествие может иметь несколько возможных объяснений. Согласно исследованию, опубликованному в журнале BMJ, одна из теорий состоит в том, что эта особенность связана с тренировками, которые Путин проходил во время службы в КГБ. Агенты КГБ учились держать правую руку близко к телу, чтобы быть готовыми мгновенно достать оружие в случае опасности. Считается, что подобная привычка могла сохраниться у Путина и повлиять на его манеру ходьбы. Подобный стиль даже получил название "ходьба стрелка".

В то же время, другие специалисты рассматривают возможные медицинские причины этого явления. Некоторые предполагают, что такая походка может являться ранним признаком неврологических заболеваний, в частности болезни Паркинсона. Однако, учитывая отсутствие других характерных симптомов этой болезни у Путина, эта версия менее вероятна.

Кроме медицинских и профессиональных объяснений, некоторые психологи предполагают, что асимметричное шествие может быть умышленным приемом для формирования определенного имиджа. К примеру, она может подчеркивать строгость или решительность, что соответствует желаемому образу лидера. Однако, за неимением данных, это лишь одна из гипотез, которую сложно подтвердить.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Путина не двигается половина лица , проблема с дикцией. Во время прямой линии президента России Владимира Путина пользователи заметили ряд удивительных деталей в его поведении, мимике и жестах. К тому же Путин периодически кашлял и имел проблемы с произношением некоторых слов.

В социальных сетях распространяются видео, где видно, что левая нижняя часть его лица почти не двигается. В частности, во время разговора верхняя левая губа остается практически неподвижной, что создает впечатление ее онемения.