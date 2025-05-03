Шок для избирателей Путина: пропагандисты показали позолоченные апартаменты диктатора в Кремле

Российская пропаганда показала гражданам РФ, где проживает их лидер Владимир Путин. Согласно версии российских СМИ, Путин в последние годы большую часть времени проводит в своей резиденции в Кремле.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

В своем личном пространстве он не скрывает роскоши и экстравагантности. Один из главных пропагандистов Кремля Павел Зарубин провел журналистам экскурсию по квартире Путина, которая, по его словам, является его основным местом жительства последние три года. Впечатляют позолоченные стены, зеркала в роскошных золотых рамах, люстры и даже рояль.

Особое внимание привлекают портреты великих российских императоров: Александра III и Петра I, висящего на стенах. В его кабинете отмечены детские рисунки, подаренные ему во время рабочих поездок. Путин также показал свою библиотеку из темного дерева, две спальни и частную часовню.

Несмотря на все эти показы роскоши, россияне не удивляются и даже восхищаются таким образом жизни их лидера, несмотря на огромные потери и бедность, вызванные войной с Украиной.



Стоит отметить, что Путин продолжает угрожать цивилизованному миру применением ядерного оружия, глубоко опасаясь за свою жизнь и обустраивая бункеры по всей России. Американская разведка считает, что Путин не намерен завершать войну, даже несмотря на дипломатические усилия США. Более того, есть предположение, что для него выгоднее продолжить конфликт, чем пытаться его завершить.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагает российскому диктатору Владимиру Путину пойти на безусловное перемирие в Украине в 30 дней. По словам президента, помогать Путину чувствовать себя комфортно на 9 мая Украина не позволит.