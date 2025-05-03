logo

BTC/USD

96056.38

ETH/USD

1844.28

LTC/USD

86.52

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

47.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Шок для избирателей Путина: пропагандисты показали позолоченные апартаменты диктатора в Кремле
commentss НОВОСТИ Все новости

Шок для избирателей Путина: пропагандисты показали позолоченные апартаменты диктатора в Кремле

На фоне бедности россияне не перестают увлекаться преступлениями их правителя

3 мая 2025, 16:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российская пропаганда показала гражданам РФ, где проживает их лидер Владимир Путин. Согласно версии российских СМИ, Путин в последние годы большую часть времени проводит в своей резиденции в Кремле.

Шок для избирателей Путина: пропагандисты показали позолоченные апартаменты диктатора в Кремле

Владимир Путин. Фото: УНИАН

В своем личном пространстве он не скрывает роскоши и экстравагантности. Один из главных пропагандистов Кремля Павел Зарубин провел журналистам экскурсию по квартире Путина, которая, по его словам, является его основным местом жительства последние три года. Впечатляют позолоченные стены, зеркала в роскошных золотых рамах, люстры и даже рояль.

Шок для избирателей Путина: пропагандисты показали позолоченные апартаменты диктатора в Кремле - фото 2

Особое внимание привлекают портреты великих российских императоров: Александра III и Петра I, висящего на стенах. В его кабинете отмечены детские рисунки, подаренные ему во время рабочих поездок. Путин также показал свою библиотеку из темного дерева, две спальни и частную часовню.

Шок для избирателей Путина: пропагандисты показали позолоченные апартаменты диктатора в Кремле - фото 3

Несмотря на все эти показы роскоши, россияне не удивляются и даже восхищаются таким образом жизни их лидера, несмотря на огромные потери и бедность, вызванные войной с Украиной.

Шок для избирателей Путина: пропагандисты показали позолоченные апартаменты диктатора в Кремле - фото 4

Стоит отметить, что Путин продолжает угрожать цивилизованному миру применением ядерного оружия, глубоко опасаясь за свою жизнь и обустраивая бункеры по всей России. Американская разведка считает, что Путин не намерен завершать войну, даже несмотря на дипломатические усилия США. Более того, есть предположение, что для него выгоднее продолжить конфликт, чем пытаться его завершить.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагает российскому диктатору Владимиру Путину пойти на безусловное перемирие в Украине в 30 дней. По словам президента, помогать Путину чувствовать себя комфортно на 9 мая Украина не позволит.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости