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Шокирующая дерзость: РФ откровенно заявила о своих "правах" на страны Балтии

В Госдуме пообещали за сутки разгромить Литву

10 января 2025, 23:45
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Марьян Ощановский

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Калининградская область РФ исторически является частью Малой Литвы.

Шокирующая дерзость: РФ откровенно заявила о своих "правах" на страны Балтии

РФ посягнула на Балтию. Фото из открытых источников

В ответ на заявление литовского президента первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев сказал, что все Балтийские страны должны принадлежать России.

"Если уж пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильно – нынешний Вильнюс, который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи", – заявил Алексей Журавлев.

По словам депутата, для России был бы полезен так называемый Сувальский коридор, который обеспечил бы удобную поставку Калининградской области.

Политик призвал литовские власти "держать язык за зубами".

"Литовская армия одна из самых слабых в мире. Она не выдержит противостояния с Россией даже в течение суток", – сказал российский депутат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что активность врага на Покровском направлении у района Воздвиженки связана с тем, чтобы обойти с флангов города Покровск и Мирноград, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". 

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила переименовать часть США в "Мексиканскую Америку". Соответствующее предложение президент озвучила в ответ на идею новоизбранного президента США Дональда Трампа изменить название Мексиканского залива на "Залив Америки". При этом она подчеркнула, что "Мексиканский залив — это название, признанное ООН".



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/29013
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