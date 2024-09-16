Шокирующая причина визита Путина в Монголию: СМИ узнали, что скрывают в Кремле

Немецкое издание Der Spiegel опубликовало статью российского журналиста и бывшего главного редактора телеканала "Дождь" Михаила Зыгаря. В тексте Зыгарь утверждает, что Путин мог ездить в Монголию для встречи с шаманами.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Перед визитом в Монголию российский диктатор Владимир Путин отправился в Туву, где принял участие на уроке патриотизма в местной школе. Затем Путин отправился в Монголию, в которой провел два дня. Главной темой обсуждения стал возможный арест российского диктатора по требованию Международного уголовного суда, издавшего ордер на Путина.

Как утверждает Михаил Зыгар со ссылкой на приближенные источники в Кремле, Путин мог уехать в Монголию для встречи с шаманами. Это третий визит Путина в Монголию в последнее десятилетие, и он много раз посещал Туву.

"Монголия и Тува считаются родиной самых могущественных шаманов в мире. Владимир Путин давно известен своим особым отношением к мистике. И, видимо, он совмещает интерес к православной мистике с языческими традициями", — пишет Зыгарь.

В 2009 году широко обсуждалась совместная поездка Путина и Шойгу в Туву, где президент России позировал верхом на коне с обнаженным торсом и плыл в горной реке. Также они отдыхали в Туве в 2017, 2018 и 2021 годах. И это только официальные визиты, о которых сообщала пресс-служба Кремля.



Во время таких отдыхов Путин и Шойгу якобы участвовали в шаманских ритуалах, интересовавших российского диктатора так же, как и православная мистика. По слухам, шаманы предсказывали Путину успешную войну.

Также существует история о том, что Шойгу предложил Путину принять ванную из крови молодых оленьих рогов для омоложения. Мягкие рога, наполненные кровью, якобы обладают чудодейственными свойствами. В 2017 году российское издание "Проект" писало о том, что Путин является поклонником таких процедур.

Слухи о шаманских ритуалах вокруг Путина распространяются уже несколько лет. К примеру, политолог Валерий Соловей в 2022 году заявлял, что перед нападением России на Украину для Путина провели языческий обряд в Сочи. На нем орла принесли в жертву и спрогнозировали успех военных действий РФ в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Путина психология крысы. Как она работает.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал слабое место Путина, которое заставит его пойти на переговоры для окончания войны в Украине.