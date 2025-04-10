Шокирующий акт варварства в Чечне: Путин и Кадыров переходят все границы

Кремль использует разные способы, чтобы держать граждан в повиновении. Однако некоторые методы переходят все границы.

Путин и Кадыров. Фото из открытых источников

Российскую общественность потряс шокирующий акт варварства в Чечне. В Центре противодействия дезинформации рассказали, что произошло. На площадь города Ачхой-Мартан согнали местных жителей и выставили тело убитого 17-летнего подростка, которого власти обвинили в нападении на полицейских. А лидер Чечни Рамзан Кадыров, вопреки законам, как отметили в ЦПД, распорядился выдворить из региона всех родственников парня. При этом пропагандисты и официальные представители властей в Москве полностью игнорируют это событие.

"Кремль систематически использует террор и устрашение для контроля над населением. И Кадыров с его "карманной армией" много лет был верным помощником Путина. Кроме того, российский диктатор дал лидеру Чечни неограниченные полномочия, чтобы получить его лояльность", — отметили в Центре противодействия дезинформации.

Однако предоставлением больших полномочий Кадырову Путин "загнал себя в ловушку" — российский диктатор стал заложником этой ситуации.

"Своим жестоким поведением и беззаконием Кадыров унижает Москву. Но он хорошо понимает, что может себе это позволить", – пояснили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, что Россия, как писал портал "Комментарии", хочет выставить операцию ВСУ в Курской области в максимально выгодном для себя свете. В Центре противодействия дезинформации отметили, что российская пропаганда пытается изменять характер дезинформационной кампании о якобы "зверствах ВСУ на Курщине", чтобы увеличить ее охват.



