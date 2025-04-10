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Кречмаровская Наталия
Кремль использует разные способы, чтобы держать граждан в повиновении. Однако некоторые методы переходят все границы.
Путин и Кадыров. Фото из открытых источников
Российскую общественность потряс шокирующий акт варварства в Чечне. В Центре противодействия дезинформации рассказали, что произошло. На площадь города Ачхой-Мартан согнали местных жителей и выставили тело убитого 17-летнего подростка, которого власти обвинили в нападении на полицейских. А лидер Чечни Рамзан Кадыров, вопреки законам, как отметили в ЦПД, распорядился выдворить из региона всех родственников парня. При этом пропагандисты и официальные представители властей в Москве полностью игнорируют это событие.
Однако предоставлением больших полномочий Кадырову Путин "загнал себя в ловушку" — российский диктатор стал заложником этой ситуации.
Напомним, что Россия, как писал портал "Комментарии", хочет выставить операцию ВСУ в Курской области в максимально выгодном для себя свете. В Центре противодействия дезинформации отметили, что российская пропаганда пытается изменять характер дезинформационной кампании о якобы "зверствах ВСУ на Курщине", чтобы увеличить ее охват.
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