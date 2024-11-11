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Шольц хочет поговорить с Путиным: в Кремле отреагировали

Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к разговору с Олафом Шольцом.

сегодня, 12:02
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Slava Kot

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным. На слова немецкого лидера отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Шольц хочет поговорить с Путиным: в Кремле отреагировали

Олаф Шольц и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами заявил, что Москва не получила сигналов от Берлина по поводу разговора между лидерами Германии и России.

"Какой-то подготовки сейчас пока не ведется. Никаких сигналов мы не получали. Если они говорят, что какие-то сигналы пойдут, то их нужно дождаться. Пока не было никаких", — сказал Песков.

По словам спикера Кремля, Путин готов к диалогу с канцлером Германии.

Напомним, что Олаф Шольц в эфире немецкого вещателя ARD указал на готовность говорить с Путиным в "нужное время". По его словам, он не будет связываться самостоятельно с российским диктатором, а только после обсуждений с международными партнерами, в частности, с привлечением к этому Украине. Также Шольц добавил, что Украина может положиться на Германию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новым канцлером Германии, вероятно, станет Фридрих Мерц, который заменит Олафа Шольца после досрочных выборов. Такая ситуация возникла из-за решения Шольца уволить одного из министров и главу коалиционной партии, что привело к распаду коалиции. Как пояснил сам Шольц, это частично связано с вопросом помощи Украине.

Также "Комментарии" писали, что после решения Шольца развалить коалицию на это отреагировал американский миллиардер Илон Маск, назвавший канцлера Германии "идиотом".



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