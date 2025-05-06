Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу снова озвучил абсурдные обвинения в адрес НАТО и ЕС, заявив, что Запад якобы готовится к войне с Россией — и, по его словам, это "грандиозные масштабы".

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В своей статье, опубликованной в прокремлевском издании, он традиционно повторил пропагандистские штампы, обвинив западные спецслужбы в "взрывной деятельности" против РФ. Шойгу заверил, что цель Запада – стратегически сломать Россию.

Кроме того, он снова начал спекулировать на теме "нацизма", заявив, что якобы в странах Запада, Украине и Прибалтике происходит его "возрождение". Особенно цинично прозвучал его тезис о "необходимости уничтожить нацизм", хотя сам Кремль годами использует эту риторику для оправдания агрессии.

Шойгу также пожаловался на влияние санкций, которые, по его версии, провоцируют социальное недовольство в России. При этом он упомянул и о "готовности" Кремля применить ядерное оружие — в духе типичного шантажа.

В тексте не обошли и так называемые цели "специальной военной операции", которые, как утверждает Шойгу, состоят в борьбе с "нацистской идеологией". Он даже заявил, что в странах Балтии "героизируют преступников", игнорируя тот факт, что Россия уничтожает целые города и убивает гражданских.

Портал "Комментарии" писал, что бывший министр обороны России, а ныне секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что развертывание миротворческого контингента в Украине под эгидой так называемой "коалиции желающих" может стать причиной Третьей мировой войны. По его словам, Москва сочтет такие силы "законными военными целями", сообщают российские СМИ.