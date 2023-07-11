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Шойгу отреагировал на поставку кассетных боеприпасов для Украины и пригрозил ответом РФ

Шойгу заявил, что у России есть "более эффективные боеприпасы"

11 июля 2023, 22:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Руководитель российского оборонного министерства Сергей Шойгу озвучил несколько заявлений по поставкам в Украину кассетных боеприпасов из складских запасов Пентагона.

Шойгу отреагировал на поставку кассетных боеприпасов для Украины и пригрозил ответом РФ

Сергей Шойгу (фото из открытых источников)

Как информирует пропагандистское издание " РИА Новости ", министр обороны сказал, что это будет влиять на "затягивание конфликта". Еще "бункерный маршал" сообщил, что РФ якобы "воздерживается от применения кассетных боеприпасов в Украине", потому что захватчики "понимают угрозу для мирного населения".


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"В случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину ВС РФ будут вынуждены в качестве ответа использовать аналогичные средства против ВСУ. В России на вооружении есть кассетные боеприпасы на все случаи жизни, они гораздо эффективнее американских", — подытожил Сергей Шойгу.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шойгу построил себе новую люксовую виллу . Министр Шойгу, до министерства которого так и не дошел Евгений Пригожин, начав мятеж, продолжает сидеть в кресле руководителя российского оборонного министерства. После рабочих хлопот чиновник отдыхает, имея роскошный особняк. Это не просто коттедж, скорее большой дворец, который Шойгу построил на участке в районе Рублево-Успенского шоссе.

Свои корни российский министр не забывает и за собственные миллионы выстроил коттедж в "тувинском" стиле. Шойгу, очевидно, нравится этот архитектурный стиль, потому что это не первое здание, построенное именно так. О том, что здание является собственностью министра обороны, говорит и сообщение информаторов издания "Агентство". Построил его придворный архитектор Шойгу и его друзей.



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