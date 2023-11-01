logo

BTC/USD

34601.15

ETH/USD

1805.57

LTC/USD

67.86

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

40.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Шойгу озвучил новую цифру "ликвидированных" ATACMS в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Шойгу озвучил новую цифру "ликвидированных" ATACMS в Украине

Статистика России об украинских потерях отличается "изменчивостью"

сегодня, 13:57
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Министр обороны России Сергей Шойгу отметился новым заявлением о "потерях" Украины в войне с РФ. Он заявил, что за октябрь россияне "ликвидировали" 6 ракет ATACMS и 37 самолетов. Как передает портал "Комментарии", такие цифры министр озвучил в рамках сегодняшнего заседания Минобороны РФ.

Шойгу озвучил новую цифру "ликвидированных" ATACMS в Украине

Сергей Шойгу. Фото: из открытых источников

Всего, согласно той информации, которую представил Шойгу, за месяц российские войска "уничтожили" более 1400 средств воздушного нападения Украины. 


"За прошедший месяц уничтожено свыше 1400 средств воздушного нападения противника. В том числе 37 самолетов и 6 оперативно-тактических ракет ATACMS, производства Соединенных Штатов", — насчитал Шойгу.

В ходе своего выступления Шойгу вспомнил об обещании Запада поставить Украине новейшие истребители F-16. Министр заявил, что за месяц россиянам удалось уничтожить в Украине 37 самолетов, а это практически в два раза больше того количества F-16, которое Киев ждет от союзников. 

При этом Сергей Шойгу признал, что украинцы все еще продолжают контратаковать, в частности, есть продвижение у Украины на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях.

Отметим, на Пекинском оборонном форуме министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал заявление о том, что Россия готова к переговорам о "постконфликтном урегулировании кризиса в Украине". О чем говорит заявление Шойгу? Какие сигналы посылает Россия? Портал "Комментарии" с этими заявлениями обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — завершился сложный для Украины октябрь, во время которого российские оккупационные войска усилили давление на ряде участков фронта, а международная помощь нашей стране, к сожалению, забуксовала. Эксперты специально для издания "Комментарии" проанализировали октябрьский этап российско-украинской войны и сделали осторожные прогнозы на ноябрь.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!