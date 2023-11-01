Шойгу озвучил новую цифру "ликвидированных" ATACMS в Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу отметился новым заявлением о "потерях" Украины в войне с РФ. Он заявил, что за октябрь россияне "ликвидировали" 6 ракет ATACMS и 37 самолетов. Как передает портал "Комментарии", такие цифры министр озвучил в рамках сегодняшнего заседания Минобороны РФ.

Сергей Шойгу. Фото: из открытых источников

Всего, согласно той информации, которую представил Шойгу, за месяц российские войска "уничтожили" более 1400 средств воздушного нападения Украины.

"За прошедший месяц уничтожено свыше 1400 средств воздушного нападения противника. В том числе 37 самолетов и 6 оперативно-тактических ракет ATACMS, производства Соединенных Штатов", — насчитал Шойгу.

В ходе своего выступления Шойгу вспомнил об обещании Запада поставить Украине новейшие истребители F-16. Министр заявил, что за месяц россиянам удалось уничтожить в Украине 37 самолетов, а это практически в два раза больше того количества F-16, которое Киев ждет от союзников.

При этом Сергей Шойгу признал, что украинцы все еще продолжают контратаковать, в частности, есть продвижение у Украины на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях.

Отметим, на Пекинском оборонном форуме министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал заявление о том, что Россия готова к переговорам о "постконфликтном урегулировании кризиса в Украине". О чем говорит заявление Шойгу? Какие сигналы посылает Россия? Портал "Комментарии" с этими заявлениями обратился к экспертам.

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