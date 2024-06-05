Шойгу получил новое задание от Путина: куда его назначил российский диктатор

Бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу будет координировать работу военно-промышленного комплекса России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Фото из открытых источников

Сергей Шойгу после увольнения с должности министра обороны РФ по указу Путина стал секретарем Совбеза России. Кроме того, российский диктатор предложил ему еще одну задачу – координировать работу российского ВПК.

"Необходимо обеспечить получение Минобороны соответствующей техники: потребуется независимый координатор всей этой работы, секретарь Совбеза", — сказал Путин на заседании российского правительства.

Напомним, что Сергей Шойгу занимал должность министра обороны России с 2012 года. Таким образом, 12 лет в должности руководителя Минобороны РФ сделали Шойгу одним из рекордсменов по продолжительности пребывания в качестве министра в правительстве Путина.

Кадровые изменения в российском правительстве произошли спустя несколько дней после того, как Владимир Путин принял присягу на пятый срок президента.

Объясняя причины перемен во главе Минобороны, представитель Кремля отметил, что "естественно", что главу ведомства возглавит гражданский чиновник.

"Министерство обороны должно быть полностью открыто для инноваций, внедрять передовые идеи и создавать условия для экономической конкурентоспособности — поэтому президент остановил свой выбор на кандидатуре Андрея Белоусова", — пояснил Песков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто такой Андрей Белоусов, заменивший Сергея Шойгу в должности министра обороны РФ.

Также "Комментарии" писали, что Путин назвал страну , чьи военные никогда не покинут Украину.