Шойгу прилетел в Пхеньян, где встретится с Ким Чен Ыном: о чем будет договариваться

Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу по поручению диктатора РФ Владимира Путина прибыл в Пхеньян, где планируется его встреча с главой государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, передает корреспондент прокремлевского агентства ТАСС. Это второй визит Шойгу в Пхеньян за два с небольшим месяца.

Шойгу и Ким Чен Ын

Как сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ, в ходе переговоров ожидается "обсуждение реализации некоторых пунктов Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР, а также увековечение памяти корейских бойцов, помогавших в освобождении Курской области". Кроме того, предполагается обсуждение актуальных вопросов международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Украины.

В предыдущий раз секретарь СБ РФ совершил визит в КНДР 21 марта. Тогда он также был принят Ким Чен Ыном, переговоры продолжались около двух часов. Шойгу сообщал, что передал лидеру КНДР послания Владимира Путина, обсуждались вопросы по Украине и начало диалога РФ и США.

Секретарь российского Совбеза особо поблагодарил корейских воинов, которые бок о бок с российскими бойцами защищали Курскую область, как собственную Родину, и заверил, что продолжится работа по увековечению памяти "погибших корейских собратьев в борьбе с неонацистской заразой". "Для нас чрезвычайно важно, что корейский народ встал на нашу сторону — мы вместе в одном окопе не только защищаем свой суверенитет и достоинство, но и боремся за строительство нового многополярного мирового порядка", — подчеркивал Шойгу.

"По его мнению, то, что руководство КНДР выступило в поддержку России после воссоединения с Крымом, республиками Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, после начала СВО, свидетельствует о действительно независимом характере политики Пхеньяна, основывающейся на собственном понимании справедливости. Шойгу, отвечая на вопросы ТАСС, констатировал, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна энергично развивается, хотя признал, что отношения могли бы быть налажены гораздо раньше. Он отметил, что взаимодействие РФ и КНДР значительно укрепилось после подписания соглашения о всеобъемлющем партнерстве около года назад", – пишет росСМИ.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Северной Корее после неудачного спуска на воду нового эсминца были задержаны по меньшей мере три сотрудника судоверфи. По данным государственного агентства KCNA, руководителей проекта обвинили в инциденте, произошедшем недавно в порту Чхонджин на восточном побережье страны.