Шойгу сделал циничное заявление о "подготовке к оккупации" Украины

Бывший министр обороны России, а ныне секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что развертывание миротворческого контингента в Украине под эгидой так называемой "коалиции желающих" может стать причиной Третьей мировой войны.

Сергей Шойгу (фото из открытых источников)

"Откуда придут эти 'миротворцы'? Это будут подразделения тех же стран НАТО, против присутствия которых Россия выступала еще до начала спецоперации, которая во многом началась из-за этой угрозы — развертывания на территории Украины, на нашей исторической территории военной инфраструктуры НАТО", — заявил Шойгу.

Кроме того, секретарь Совбеза РФ выразил мнение, что государства, намеренные направить свои контингенты в Украину, якобы имеют скрытые мотивы.

"В реальности иностранные государства хотят ввести в Украину контингент, который будет контролировать ее ресурсы. Правильнее было бы называть таких военнослужащих оккупантами или интервентами", — добавил Шойгу.

Он также заверил, что в Европе якобы осознают риски, которые может повлечь за собой отправку миротворцев в Украину, в частности возможность прямого столкновения между Россией и НАТО или даже начала Третьей мировой войны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шойгу заявил, что Россия оставляет право применить ядерное оружие в случае агрессии Запада.

"В ноябре 2024 года в Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания были внесены изменения, в соответствии с которыми Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против нее или Республики Беларусь, в том числе с использованием обычного оружия", — отметил он Россия, по словам Шойгу, "внимательно следит за военными".