Более 110 стран поддержало инициативу Бразилии и Китая по Украине, есть и другие предложения, но для России основой является стамбульский договор, который якобы завизировали представители Киева в апреле 2022 года, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу

"Я думаю, что эта тема будет одна из основных. Разные инициативы были, в прошлом году приезжали страны Африки со своими инициативами, дальше — Бразилия и Китай, к ней присоединилось почти 110 стран, смотрят как это все. На столе много разных предложений, но заявление нашего президента, которое он сделал в МИД, основное", — заявил Шойгу.

При этом он утверждает, что якобы эти стамбульские предложения всех устраивали.

Впрочем, портал "Комментарии рассказывал, что как ранее заявила Виктория Нуланд, Украина вышла из Стамбульских соглашений с РФ после консультаций с США. Ведь согласно договоренностей, которые навязывала РФ, стало ясно, что соглашение запрещало Украине иметь некоторые системы вооружений. Она заявила, что Украина, по сути, была бы ослаблена, как военная сила. При этом, аналогичных ограничений для России не было. От России также не требовалось отступить. От нее не требовалось иметь буферную зону на границе с Украиной. Ей не запрещали держать на границе какое-либо вооружение. Поэтому в украинской делегации и вне ее стали задавать вопросы о том, хороша ли эта сделка. И именно в этот момент она распалась, заявила Нуланд.

При этом известно, что кремлевский диктатор Путин заявил, что Россия готова обсуждать мир с РФ на основе стамбульских соглашений, но с учетом "новых территориальных реальностей".

Также "Комментарии" рассказывали, что президент Владимир Зеленский хочет добиться прекращения войны с Россией уже осенью этого года.



