Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу сделал новое ложное заявление. Российский министр сказал, что якобы РФ до сих пор не применяла кассетные боеприпасы, но такое решение может быть пересмотрено. Слова соратника Владимира Путина цитируют росСМИ.

Сергей Шойгу (фото из открытых источников)

Представители Кремлевского режима продолжают цинично говорить неправду. Ведь давно доказано, что россияне активно используют во время полномасштабной войны кассетные боеприпасы не только против Вооруженных сил Украины, но и мирных жителей.

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В своем новом заявлении Шойгу заявил, что Россия якобы отнюдь не применяет такое оружие "по гуманитарным соображениям", но Кремль может передумать и пересмотреть свое решение "из-за нарушения норм гуманитарного права Киевом".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что планы Шойгу в отношении частных военных компаний в России рушатся. Министерству обороны России не удается полностью взять под контроль некоторые частные военные компании, связанные с влиятельными должностными лицами и бизнесменами. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики отмечают, в частности у ведомства Сергея Шойгу возникли трудности с тем, чтобы унять ЧВК "Конвой". По данным российского оппозиционного издания "Досье", эта группировка финансирует давний соратник президента России Владимира Путина Аркадий Розенберг через российский госбанк ВТБ. Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов политически поддерживает этот НДС.

Набор боевиков ЧВК Конвой начал в ноябре 2022 года. Наемники подписывают контракты либо непосредственно с ЧВК "Конвой", либо с российской 150-й мотострелковой дивизией, входящей в состав 8-й общевойсковой армии Южного военного округа.

