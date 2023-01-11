Шойгу уволил Суровикина: кто теперь руководит российскими войсками в Украине

11 января глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу уволил Сергея Суровикина и назначил руководить Объединенной группировкой войск в Украине начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на сообщения Минобороны РФ.

Сергей Суровикин (фото из открытых источников)

Известно, что Сергей Суровикин, который руководил российскими войсками в Украине, теперь стал заместителем Герасимова. К слову, Суровикин пробыл в этой должности только три месяца.

Кроме того, у нового руководителя появились еще несколько заместителей, в частности, на такие должности назначены главком Сухопутных войск Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

В Министерстве обороны России заявили, что такие кадровые решения связаны с "расширением масштаба решаемых задач и необходимостью организации более тесного взаимодействия видов и родов войск".

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Залужный охарактеризовал командующего российской армией . Командующий российской армией Сергей Суровикин — традиционный командир времен Петра I, который может ликвидировать подчиненного за невыполнение поставленного приказа. Такую оценку дал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный во время в интервью The Economist. Для сравнения, украинский генерал рассказал, как все работает в ВСУ. Подразделениями иногда руководят 21-летние лейтенанты, у них служат мужчины, которым 50-60 лет. Он заявил, что в украинской армии держать порядок кулаками не получится. Он рассказал, что всегда пытается услышать своих генералов и находящихся на фронте людей. Потому что, по словам Залужного, вся инициатива — там.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!