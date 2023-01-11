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Шойгу уволил Суровикина: кто теперь руководит российскими войсками в Украине

Шойгу назначил командующим Объединенной группировкой войск в Украине Валерия Герасимова

сегодня, 19:06
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Автор:

Лиля Воробьева

11 января глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу уволил Сергея Суровикина и назначил руководить Объединенной группировкой войск в Украине начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на сообщения Минобороны РФ.

Шойгу уволил Суровикина: кто теперь руководит российскими войсками в Украине

Сергей Суровикин (фото из открытых источников)

Известно, что Сергей Суровикин, который  руководил российскими войсками в Украине, теперь стал заместителем Герасимова. К слову, Суровикин пробыл в этой должности только три месяца.

Кроме того, у нового руководителя появились еще несколько заместителей, в частности, на такие должности назначены главком Сухопутных войск Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

В Министерстве обороны России заявили, что такие кадровые решения связаны с "расширением масштаба решаемых задач и необходимостью организации более тесного взаимодействия видов и родов войск".

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Залужный охарактеризовал командующего российской армией . Командующий российской армией Сергей Суровикин — традиционный командир времен Петра I, который может ликвидировать подчиненного за невыполнение поставленного приказа. Такую оценку дал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный во время в интервью The Economist. Для сравнения, украинский генерал рассказал, как все работает в ВСУ. Подразделениями иногда руководят 21-летние лейтенанты, у них служат мужчины, которым 50-60 лет. Он заявил, что в украинской армии держать порядок кулаками не получится. Он рассказал, что всегда пытается услышать своих генералов и находящихся на фронте людей. Потому что, по словам Залужного, вся инициатива — там.



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Источник: https://t.me/rian_ru/190993
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