Депутаты Госдумы РФ от одной из российских партий хотят пригласить министра обороны Сергея Шойгу на заседание в закрытом режиме. В последнее время Министерство обороны РФ стало объектом большого недовольства граждан России и самого президента Владимира Путина.



Шойгу вызывают на коврик из-за поражений в войне против Украины. Фото из открытых источников

Лидер российской партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов сообщил об инициативе, но не захотел разглашать, какие вопросы у депутатов к Сергею Шойгу. Предложение было внесено на рассмотрение Совета Госдумы.

Армия России и Министерство обороны подвергаются постоянной критике. Особенно выросли гневные отзывы после того, как произошло украинское контрнаступление на юге и востоке страны. Русской армии пришлось покидать свои позиции и бежать с оккупированных территорий. За первые две недели ВСУ уволили несколько сотен квадратных км в Харьковской области.

Из-за таких действий президент РФ Владимир Путин упразднил запланированную ближайшую встречу с Шойгу. Кроме того, Шойгу постоянно критикуют, ведь он обещал, что захват Украины произойдет достаточно быстро. Хотя столица Украины и другие города дали сражение и испортили планы российского командующего.

Также Шойгу обещал скорый референдум на оккупированных территориях, но и этому помешали украинские военные силы.

Кроме этого Сергея Шойгу критикует и чеченский лидер Рамзан Кадыров, обвиняющий российского вождя войсками в непрофессионализме. В последние дни началась информация, что теперь лицом армии РФ может стать "повар Путина" Евгений Пригожин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Пригожин набирает в ППК "Вагнер" людей из тюрьмы.

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