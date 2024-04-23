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Шойгу заявил, что в армию РФ поступит оружие "нового поколения"

Сергей Шойгу анонсировал взятие на вооружение российской армии зенитной ракетной системы С-500.

23 апреля 2024, 15:50
Автор:
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Slava Kot
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска получат первые образцы зенитной ракетной системы С-500, которую он назвал оружием "нового поколения". По его словам, ЗРК С-500 будет выпускаться в двух модификациях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Шойгу заявил, что в армию РФ поступит оружие "нового поколения"

ЗРК С-500. Фото из открытых источников

В ходе заседания коллегии Минобороны России Сергей Шойгу анонсировал новое вооружение, которое должно поступить в российскую армию до конца года.

"В 2024 году в войска поступят первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500", — сказал Шойгу и добавил, что Россия якобы увеличивает выпуск оружия из-за угроз со стороны Запада.

По его словам, ЗРК С-500 будут в двух модификациях: комплекс противоракетной обороны и зенитный ракетный комплекс дальнего действия.

Также Шойгу пообещал, что российская армия "увеличит интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия" в Украине.

С-500 – это зенитная ракетная система большой и средней дальности, которая начала производиться в 2021 году с радиусом дальности огня до 600 км. Считается, что было создано около 30 единиц С-500, а стоимость одной установки оценивается в 600 млн долларов. Главком ВВС РФ по ПВО генерал-лейтенант Сергей Разыграев заявил, что основная задача комплекса С-500 – это борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности и возможность сбивать ракеты в ближнем космосе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные зафиксировали новый российский "танк-черепаху".

Также "Комментарии" писали о том, что Россия впервые отправила на фронт танки "нового поколения".




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