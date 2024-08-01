Шпионы, киллер, хакер: кого РФ забрала у Запада в рамках большого обмена

По данным The Insider, в рамках масштабного обмена Россия освободила:

Вадим Красиков

Эвана Гершковича — журналиста американского издания The Wall Street Journal

Владимира Кара-Мурзу — российского оппозиционного политика, осужденного за госизмену

Лилию Чанышеву — российского башкирского политического и общественного деятеля, главу штаба Навального в Уфе, ее приговорили к семи с половиной годам колонии общего режима по делу об экстремистском сообществе

Илью Яшина — российского политика и оппозиционера, которого в декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил его к 8,5 годам колонии. Его обвинили в распространении "фейков" об армии РФ

Ксению Фадееву – экс-главу штаба Навального. В декабре Советский районный суд Томска приговорил Фадееву к девяти годам колонии. Ее признали виновной в организации деятельности экстремистского сообщества с использованием служебного положения и участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

Андрея Пивоварова — политического деятеля, который был приговоренный к четырем годам заключения

Пола Уилана — бывшего морского пехотинца, приговоренного к 16 годам колонии в деле о шпионаже

Алсу Курмашеву — журналистку "Радио Свобода", которую приговорили к шести с половиной годам колонии по делу о "фейках"

Олега Орлова – правозащитника приговоренного к двум с половиной годам колонии по статье о повторной "дискредитации" армии

Сашу Скочиленко – художницу, приговоренную к семи годам лишения свободы по статье о "фейках" про российскую армию

Дитера Воронина – военного корреспондента, приговоренного за шпионаж

Кевина Лика — приговоренного к четырем годам лишения свободы по делу о госизмене

Рико Кригера — признанного виновным в терроризме, ыбл приговорен к смертной казни в Беларуси

Патрика Шёбеля – обвиненного в контрабанде

Германа Мойжеса – был арестован в деле о госизмене

Вадима Останина – координатора штаба Навального, был осужден по делу об экстремизме.



В обмен на журналистов, правозащитников и оппозиционеров, а также бывшего американского морпеха, западные страны согласились отдать:



Вадима Красикова — наемного убийцу, служившего в подразделении "Вымпел" ЦСН ФСБ, а затем ставишим исполнителем в ряде заказных убийств, в том числе бизнесмена Александра Козлова в Карелии в 2007 году, бизнесмена Альберта Назранова в Москве в 2015 году, чеченского беженца Зелимхана Хангошвили в 2019 году и других.

Артема Дульцева – российского шпиона

Анну Дульцеву – российскую шпионку

Михаила Микушина

Павла Рубцова — выдававшего себя за испанского журналиста Пабло Гонсалеса, он был задержан Польшей на польско-украинской границе и обвинен в шпионаже в пользу России

Романа Селезнева – россйского хакера, был приговорен в США к 27 годам тюремного заключения за мошенничество с использованием компьютерных технологий и кражу персональных данных

Владислава Клюшина – предпринимателя, признаного виновным в инсайдерской торговле приговорен к 9 лет колонии

Вадима Конощенка — одного из участников контрабандисткой сети "Серния".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что между Западом и РФ проходит большой обмен пленными.



