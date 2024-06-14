Штаты одним решением доказали, что могут поставить РФ на колени

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Ткачик Олеся
В ситуации с решением США остановить биржевую долларовую торговлю в РФ только имеет значение, что рубль не просто отреагировал, а отреагировал панически и возникли очереди к обменникам, отмечает политический эксперт Александр Кочетков.
Падение рубля
По его словам, Кремль постоянно рассказывает, что Штаты окончательно потеряли позицию мирового экономического гегемона, что санкции на Россию никак не влияют, что их экономика безумно растет и что юань фактически становится резервной мировой валютой вместо доллара.
Так же, говорит Кочетков, неважно, что именно наговорил кремлевский диктатор Владимир Путин под видом "мирного плана России". Важно, добавляет эксперт, что он вынужден по этой теме официально высказываться.
По его словам, именно так ведут себя сильные и уверенные в победе.
Кроме того, он добавил, что Украине нужен или реальный мир, или устойчивое прекращение огня, но сейчас страна от этого столь же далека, как и в начале войны.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский наголову разнес "мирные инициативы" Путина.
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