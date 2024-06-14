Штаты одним решением доказали, что могут поставить РФ на колени

В ситуации с решением США остановить биржевую долларовую торговлю в РФ только имеет значение, что рубль не просто отреагировал, а отреагировал панически и возникли очереди к обменникам, отмечает политический эксперт Александр Кочетков.

Падение рубля

По его словам, Кремль постоянно рассказывает, что Штаты окончательно потеряли позицию мирового экономического гегемона, что санкции на Россию никак не влияют, что их экономика безумно растет и что юань фактически становится резервной мировой валютой вместо доллара.

"А тут хоп – и все упало. Хотя решение США было ожидаемым и российская банковская сфера к нему тщательно готовилась. Но не помогло. То есть, существуют инструменты, которые постепенно могут лишить недоимперию денег на ведение войны. При условии, что Штаты разберутся со своими выборами и заработают на победу над недоимперией хотя бы на 30% от собственных возможностей",

– отметил эксперт.

Так же, говорит Кочетков, неважно, что именно наговорил кремлевский диктатор Владимир Путин под видом "мирного плана России". Важно, добавляет эксперт, что он вынужден по этой теме официально высказываться.

"Ситуация, как с рублем: пропаганда агрессора захлебывается, что швейцарский Саммит мира не имеет значения, что никто влиятельный на него не приедет, что Россию поддерживает весь глобальный Юг, поэтому без удовлетворения прихотей Кремля ничего не будет. И если бы оно действительно было так, то Путин молча игнорировал бы все мирные процессы, с ним не согласованные",

– говорит эксперт.

По его словам, именно так ведут себя сильные и уверенные в победе.

"А фюрерок вновь прибегает к воспоминаниям о невозможном, придумывает, на что он вроде бы был готов в Стамбуле, и предлагает бред, который вряд ли поддержит кто-нибудь, кроме Северной Кореи и Венесуэлы",

– отметил Кочетков.

Кроме того, он добавил, что Украине нужен или реальный мир, или устойчивое прекращение огня, но сейчас страна от этого столь же далека, как и в начале войны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский наголову разнес "мирные инициативы" Путина.



