logo

BTC/USD

24305.85

ETH/USD

1677.92

LTC/USD

81.41

USD/UAH

38.35

EUR/UAH

40.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Схватили среди улицы: ФСБ задержала россиянку за донат ВСУ(ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Схватили среди улицы: ФСБ задержала россиянку за донат ВСУ(ВИДЕО)

По версии ФСБ женщина переводила средства на благотворительные счета

сегодня, 22:10
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

В российском городе Хабаровск стражи порядка задержали горожанку, которую теперь обвиняют в том, что она финансировала украинские Вооруженные силы. Версия следствия следующая – жительница РФ якобы перечисляла средства на благотворительный счет для помощи украинским ВСУ "в деятельности, направленной против безопасности" РФ.

Схватили среди улицы: ФСБ задержала россиянку за донат ВСУ(ВИДЕО)

ФСБ задержала россиянку за донат ВСУ (скриншот с видео)

Как информируют российские СМИ, задержанная россиянка — активистка движения "ЯМиФургал", созданного сторонниками стоящего на либеральных позициях экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого представители путинского режима осудили на 22 года колонии строгого режима.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


В ФСБ заявляют, что арестованная жительница РФ действовала "по мотивам политической ненависти и вражды". Теперь россиянке инкриминируют нарушение статьи 275 УК Российской Федерации о "государственной измене".

На видео с момента задержания можно увидеть, что горожанку хватили прямо на улице. Ее увезли в автомобиль, а затем перевели на борт самолета.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ФСБ заявила о предотвращении покушения на друга Дугина и Стрелкова. Федеральная служба безопасности России заявила о предотвращении покушения на российского олигарха, известного своей ненавистью к Украине, Константина Малофеева. Последний известен своей дружбой с русским философом Александром Дугиным, которого СМИ называют "мозгом Путина". Кроме того, согласно сообщениям СМИ, Малофеев мог финансировать вторжение группы Стрелкова-Гиркина в Украину в 2014 году. Согласно сообщению российской спецслужбы, якобы покушение на Малофеева готовили бойцы Российского добровольческого корпуса, недавно участвовавшие в боях на Брянщине. Якобы Малофеева должны были взорвать, прикрепив к днищу его авто взрывчатку.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!