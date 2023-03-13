Схватили среди улицы: ФСБ задержала россиянку за донат ВСУ(ВИДЕО)

В российском городе Хабаровск стражи порядка задержали горожанку, которую теперь обвиняют в том, что она финансировала украинские Вооруженные силы. Версия следствия следующая – жительница РФ якобы перечисляла средства на благотворительный счет для помощи украинским ВСУ "в деятельности, направленной против безопасности" РФ.

ФСБ задержала россиянку за донат ВСУ (скриншот с видео)

Как информируют российские СМИ, задержанная россиянка — активистка движения "ЯМиФургал", созданного сторонниками стоящего на либеральных позициях экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого представители путинского режима осудили на 22 года колонии строгого режима.

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В ФСБ заявляют, что арестованная жительница РФ действовала "по мотивам политической ненависти и вражды". Теперь россиянке инкриминируют нарушение статьи 275 УК Российской Федерации о "государственной измене".

На видео с момента задержания можно увидеть, что горожанку хватили прямо на улице. Ее увезли в автомобиль, а затем перевели на борт самолета.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ФСБ заявила о предотвращении покушения на друга Дугина и Стрелкова. Федеральная служба безопасности России заявила о предотвращении покушения на российского олигарха, известного своей ненавистью к Украине, Константина Малофеева. Последний известен своей дружбой с русским философом Александром Дугиным, которого СМИ называют "мозгом Путина". Кроме того, согласно сообщениям СМИ, Малофеев мог финансировать вторжение группы Стрелкова-Гиркина в Украину в 2014 году. Согласно сообщению российской спецслужбы, якобы покушение на Малофеева готовили бойцы Российского добровольческого корпуса, недавно участвовавшие в боях на Брянщине. Якобы Малофеева должны были взорвать, прикрепив к днищу его авто взрывчатку.



