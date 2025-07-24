Сильное зарево после взрывов в России: куда попали БПЛА

В российском Адлере, вблизи аэропорта Сочи, раздались мощные взрывы – вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе. По предварительным данным, возгорание произошло после серии взрывов.

Беспилотники поразили нефтебазу в Сириусе. Фото: из открытых источников

"Произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе. О важных происшествиях буду сообщать", – написал руководитель администрации ФО "Сириус" Дмитрий Плишкин в Telegram.

Ранее он сообщал о работе ПВО. Позже Дмитрий Плишкин отметил, что угроза атаки БпЛА сохраняется.

В сети появилась информация о взрывах в российском Адлере — одном из районов города Сочи. По предварительным данным, горит нефтебаза, расположенная неподалеку от аэропорта Сочи.

Очевидцы сообщают о нескольких мощных взрывах и большом столбе дыма, поднимающемся в небо. Информация о пострадавших и масштабах пожара пока не уточняется.

В аэропорту Сочи введены ограничения на вылет и прилет.

Нефтебаза является стратегическим объектом, обеспечивающим топливом региональные потребности. Пожар на таком предприятии может иметь серьезные последствия для инфраструктуры и экологии региона.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в России раздавались взрывы в некоторых областях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко. По его данным, более 10 взрывов раздалось в Миллерово, Ростовской области.



