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Сильное зарево после взрывов в России: куда попали БПЛА

После взрывов начался сильный пожар на нефтебазе в Адлере вблизи аэропорта Сочи

24 июля 2025, 07:27
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Кравцев Сергей

В российском Адлере, вблизи аэропорта Сочи, раздались мощные взрывы – вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе. По предварительным данным, возгорание произошло после серии взрывов.

Сильное зарево после взрывов в России: куда попали БПЛА

Беспилотники поразили нефтебазу в Сириусе. Фото: из открытых источников

"Произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе. О важных происшествиях буду сообщать", – написал руководитель администрации ФО "Сириус" Дмитрий Плишкин в Telegram.

Ранее он сообщал о работе ПВО. Позже Дмитрий Плишкин отметил, что угроза атаки БпЛА сохраняется.

В сети появилась информация о взрывах в российском Адлере — одном из районов города Сочи. По предварительным данным, горит нефтебаза, расположенная неподалеку от аэропорта Сочи.

Очевидцы сообщают о нескольких мощных взрывах и большом столбе дыма, поднимающемся в небо. Информация о пострадавших и масштабах пожара пока не уточняется.

В аэропорту Сочи введены ограничения на вылет и прилет.

Нефтебаза является стратегическим объектом, обеспечивающим топливом региональные потребности. Пожар на таком предприятии может иметь серьезные последствия для инфраструктуры и экологии региона.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 23 июля в Ростове-на-Дону и Таганроге прогремела серия взрывов – российская ПВО заявила об атаке украинских дронов. Также об угрозе БПЛА сообщили в нескольких центральных регионах страны-агрессора.

Также издание "Комментарии" сообщало – в России раздавались взрывы в некоторых областях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко. По его данным, более 10 взрывов раздалось в Миллерово, Ростовской области.




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