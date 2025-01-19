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Сирия сворачивает сотрудничество с РФ: важные детали

Новые власти Сирии запретили ввоз товаров из России

сегодня, 19:21
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Марьян Ощановский

Министерство финансов Сирии запретило импорт товаров из России.

Сирия сворачивает сотрудничество с РФ: важные детали

Сирия отдаляется от РФ. Фото из открытых источников

Как сообщает Al Araby, продукцию из РФ, Ирана и Израиля будут конфисковывать. При этом эмбарго на ввоз израильских товаров действует в арабской республике уже много лет.

Отмечается, что после свержения президента Башара Асада в Сирию начали прибывать импортные товары. В магазинах Дамаска появилась турецкая бутылированная вода, саудовские продукты питания, американские шоколадные конфеты Twix и Snickers и напитки Pepsi.

Как пишет издание, на этом фоне новые власти разрешили проводить финансовые расчеты в долларах и утвердили единые таможенные пошлины, снизив их на 50-60%. По их мнению, это позволит облегчить импорт сырья для поддержки местных производителей и будет стимулировать промышленность. Решение последовало за постановлением, запретившим гражданам Ирана и Израиля въезд в Сирию. На россиян эта мера пока не распространяется.

Как известно, в начале января США объявили о временной отмене ограничений на некоторые финансовые операции с государственными учреждениями Сирии, платежах за энергоресурсы, а также переводах через Центральный банк страны за исключением любых транзакций в интересах России или Ирана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ о призыве граждан находящихся в запасе граждан РФ на военные сборы в 2025 году. "Несмотря на любые внешние обстоятельства, переговоры или точнее переговоры о переговорах, максимально быстро и эффективно работать над изменениями в армии, собственным производством дронов, оружия и боеприпасов, развитием технологий. Системные изменения необходимо внедрять здесь и сейчас, не возлагая надежд на спасение чужими руками. Нет сегодня других приоритетов", — заявил майор ВСУ.



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Источник: https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2025/01/18/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7
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