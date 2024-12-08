Сирийский диктатор Асада нашел убежище: где именно

По сообщениям российских СМИ, Башар Асад, возглавлявший Сирию уже более 20 лет, вместе с семьей скрылся в Москве. Россия предоставила ему политическое убежище.

Где скрывается Башар Асад: сирийский диктатор нашел пристанище

Еще утром появилась информация, что самолет Ил-76Т, которым пользовался Асад, вылетел из Дамаска в неизвестном направлении. Позже воздушное судно перестало подавать сигналы, что вызвало волну предположений о возможной авиакатастрофе. Агентство Reuters даже сообщило, что существует "высокая вероятность" гибели сирийского лидера. Однако вечером выяснилось, что Асад вместе с семьей успешно прибыл в Россию.

"Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, РФ предоставила им убежище", — сообщил ТАСС источник в Кремле.

Исчезновение самолета с сирийским диктатором стало темой обсуждения для многих международных медиа. Неизвестность породила слухи: одни говорили о технической неисправности, другие – об авиаударе.

Ранее "Комментарии" писали, что Башар Асад, управлявший Сирией почти 20 лет, согласился сложить свои полномочия мирным путем и покинуть страну. Об этом сообщает российское Министерство иностранных дел. По их данным, решение было принято после переговоров с сирийскими повстанцами. Москва назвала это развитие событий "драматическим".

Напомним, "Комментарии" писали, что сирийский диктатор Башар Асад мог стать жертвой авиакатастрофы, но подтверждений его гибели пока нет. Самолет Ил-76Т, на борту которого он мог находиться, вылетел из Дамаска и скрылся с радаров в неизвестном направлении. Эксперт по авиации Богдан Долинце поделился тремя версиями того, что могло произойти с самолетом.