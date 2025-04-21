Ситуация для Путина стала критической: диктатор может вести переговоры только с одним политиком

Россия надеется на Трампа, поскольку в Кремле видят в нем последний канал для политического маневра, заявил политолог Максим Гончаренко в эфире телеканала КИЕВ24.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

По мнению эксперта, для российского диктатора Владимира Путина участие Дональда Трампа в глобальной политике остается критически важным. Именно с Трампом Москва связывает возможность влияния на переговорный процесс по Украине, ведь другие западные лидеры занимают более жесткую и последовательную антироссийскую позицию.

"Трамп фактически остается последним западным лидером, с которым Кремль еще рассматривает вариант договоренностей. Если он выйдет из политического процесса или займет другую позицию, контроль над ситуацией может быстро перейти в Европейский Союз — и это станет серьезным ударом для Кремля", — подчеркнул Гончаренко.

В то же время в США не намерены отказываться от стратегического курса поддержки Украины. Американские власти инвестировали в украинскую безопасность, обороноспособность и реформы значительные ресурсы. Для Трампа Украина — это еще и шанс получить политическую выгоду, позиционируя себя как "миротворца", который может завершить войну быстро и "на выгодных условиях".

Несмотря на это, по словам Гончаренко, о реальном мире еще говорить рано.

"Мы не видим предпосылок для подлинного согласия сторон. Но даже символические сигналы в направлении диалога дают надежду на изменение динамики конфликта", — отметил он.

Следует отметить, что, по данным недавних опросов Reuters/Ipsos, около 40% американцев считают, что США должны продолжать помощь Украине, в то время как поддержка этой позиции среди республиканцев уменьшается. Это создает дополнительное давление на Трампа, особенно накануне выборов, где украинский вопрос может стать одной из тем политических торгов.

Как уже писали "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин заявил, что "пасхальное перемирие" было объявлено, чтобы показать готовность Москвы к мирным инициативам. По его словам, Кремль ожидает, что Украина будет положительно относиться к подобным идеям.