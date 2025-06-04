Ситуация критическая: в июне Путину придется принять судьбоносное решение по Украине

Российские власти опасаются завершения войны, однако нынешние внутренние обстоятельства заставляют ее принять стратегическое решение уже в июне, заявил генерал-майор запаса СБУ, бывший заместитель председателя СБУ (2014–2015 гг.) Виктор Ягун.

Фото: из открытых источников

По его словам, в Кремле не были готовы к столь затяжной войне. Кроме того, у российского руководства нет четкого плана, что делать с большим количеством ветеранов, которые могут вернуться с фронта. Формальные программы их реабилитации или интеграции в общество – это фикция. Ягун напомнил опыт после войны в Афганистане, когда многие "афганцы" оказались в криминальной среде, что стало частью взрыва преступности в 1990-х. Ситуация сейчас потенциально еще более опасна — возвращаются люди, умеющие убивать и не имеющие никакого морального барьера.

В то же время, парадокс в том, что для российского политического руководства продолжение боевых действий выгоднее — чем больше военных будет уничтожено или нейтрализовано, тем меньше внутренних угроз для режима и тем дольше он удержится у власти.

Такой подход имеет предел. Гражданская экономика РФ не выдерживает давления войны. Именно июнь рассматривается как переломный момент, когда Кремль должен определиться. По словам Ягуна, если до конца 2025 года война не завершится, Россия потеряет даже гипотетический шанс вернуться в число стран, имеющих глобальное влияние. Даже в российских аналитических кругах признано: до 2026 года следует прекратить внешнюю агрессию и сконцентрироваться на собственных внутренних проблемах. Иначе окончательный упадок.

Портал "Комментарии" писал, что министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что интенсивность российских атак на Украину, в том числе ежедневные массированные обстрелы беспилотниками, может сохраняться в течение всего 2025 года.