"Ситуация кризисная": у Путина обвинили Украину в срыве газоснабжения в Приднестровье

В России считают ситуацию со снабжением газа в непризнанное Приднестровье "критической" и обвиняют в этом Украину и Молдову. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во время брифинга 9 января.

Приднестровье. Фото: УНН

"Россия годами поставляла природный газ, что обеспечивало жизнедеятельность Приднестровья. Однако из-за решений Украины и молдавских властей у региона больше нет этой возможности. Ситуация действительно сложная", – заявил Песков.

Вместе с этим представитель российского диктатора отказался комментировать вопрос о том, по какой стране Словакия будет получать российский газ.

"Я пока воздержусь от любых комментариев... Есть в Европе государства, которые заинтересованы в закупке более конкурентоспособного российского газа, и эти страны хотят его покупать. Поставка такого газа может сделать их экономику более конкурентоспособной", — добавил он.

Как известно, 1 января Украина прекратила транзит российского газа, поскольку срок действия контракта с Газпромом истек. Это привело к прекращению поставок газа в Приднестровье через Молдову. Газ покупала молдавская компания "Молдовагаз", направлявшая весь объем топлива в Приднестровье. Между тем, Молдова для своих внутренних нужд уже несколько лет покупает газ у европейских поставщиков, а Приднестровье осталось без газа, отопления и горячей воды. В регионе начались вынужденные отключения электричества.

Также стало известно, что Приднестровье отказалось от газа из Европы, поскольку в Тирасполе надеются на возобновление российских поставок в ближайшее время.

Портал "Комментарии" уже писал, что энергетическая система самопровозглашенного Приднестровья сталкивается с серьезной угрозой полного коллапса из-за перегрузки, вызванной прекращением поставок российского газа. Константин Боросан, госсекретарь Министерства энергетики Молдовы, указал, что дефицит электроэнергии в регионе достигает 30%.