Ситуация очень сложная: запас прочности экономики РФ подошел к концу, что будет дальше

Экономика государства-агрессорки России сейчас держится преимущественно на доходах от нефти, остатках финансовых резервов и инерции предыдущих процессов. Как объясняют специалисты, экономические механизмы работают с отложенным эффектом – экономика не способна упасть в один момент. Резкое падение уже является итогом глубокого кризиса.

В начале полномасштабного вторжения в 2022 году российская экономика обладала определенным запасом устойчивости, однако сейчас этот ресурс исчерпан. Об этом в интервью "Главреду" рассказал экономист, член Совета НБУ в 2019–2021 годах Виталий Шапран.

"То, что мы видим ориентировочно с начала этого года, – война финансируется путем ухудшения внутренней экономической ситуации в России. Это уже вызывает вопросы у местных элит и избираемых там региональных властей", – отметил он.

По словам Шапрана, даже просматривая российские региональные медиа, можно увидеть, что положение в стране чрезвычайно сложное.

"К сожалению, мы большей частью слышим только эхо пропаганды со стороны прокремлевских СМИ. Однако даже у них время от времени проскальзывает правда, которую невозможно замолчать. Ведь есть статистика, которую подделать не удастся, а также существуют отраслевые объединения — от металлургов до аграриев, — которые открыто говорят о реальном. оптимистические заявления, что, мол, все хорошо, налоговые поступления растут и т.д., я понимаю, что это достигается путем выборочного вырыва положительных показателей из общего отрицательного ряда и их неправильной интерпретации", – подчеркнул экономист.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, с сколько еще лет готова воевать Россия, несмотря на санкции. Несмотря на широкое санкционное давление и международную изоляцию, Россия сможет продолжать войну против Украины еще как минимум три года — именно такой тревожный прогноз обнародовал влиятельное американское издание Foreign Policy.

По оценке аналитиков, нынешний уровень санкций, военной помощи Украине и экономического давления не способны заставить Кремль остановить агрессию. Напротив — при нынешней интенсивности боевых действий Москва сохраняет достаточный финансовый и военно-промышленный потенциал, чтобы поддерживать наступательные операции еще несколько лет.