Россия теряет поддержку практически ключевого партнера. В Центре противодействия дезинформации рассказали, что на это указывает.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

По данным аналитиков ЦПД, Китай сокращает импорт российского угля. Отмечают, что фактически ключевой партнер отворачивается от находящейся в состоянии глубокого кризиса российской угольной промышленности. По данным, приводимым ЦПД, в первой половине 2025 года экспорт угля из РФ в Китай упал на 25%, а во втором квартале — на 34% в годовом измерении.

"Ситуация критическая, ведь на Китай раньше приходилось 50% всего экспорта угля из России. Даже этот рынок сокращается. Несмотря на ставку Кремля на разворот на Восток, очевидно: важнейшим партнерам российский уголь не нужен", — отметили в Центре.

Аналитики отмечают, что падение экспорта сопровождается ростом расходов предприятий из-за дорогостоящих кредитов, логистических трудностей. В результате угледобывающая отрасль оказалась на грани краха. Проблемы уже признают официально: министерство энергетики РФ предупредило, что под угрозой закрытия 51 предприятие из 179.

"Экономика РФ платит высокую цену за вооруженную агрессию против Украины. Кризисные тенденции в угольной отрасли лишь подтверждают глубокие структурные проблемы экономики России, которые усугубляются в условиях международной изоляции и войны", — говорится в сообщении Центра.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что амбициозные планы России разваливаются — причина одна — нехватка денег из-за войны против Украины. На это указывает сокращение программы обновления гражданского морского флота более чем на 40%. Причиной такого решения стала хроническая нехватка финансирования.



