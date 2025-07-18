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Кречмаровская Наталия
Захватническая война России против Украины приводит к значительному ухудшению ситуации в России. Поэтому власти решили готовить кадры сразу после 9 класса.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что в России, чтобы срочно восполнить недостаток, планируют принудительно направлять школьников, не сдавших экзамены после 9 класса, в учреждения профтехобразования. Такое решение рассматривается в Госдуме РФ. Отмечается, что бывшие школьники будут бесплатно учиться по программам профессиональной подготовки.
После заявления Путина, ведущие вузы РФ резко повысили стоимость обучения и сократили количество платных мест. Началась активная реклама военных учебных заведений, количество которых постоянно растет.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские власти признают очевидное, что в стране не хватает денег. Бюджет трещит по швам, а экономить планируют на гражданах.
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что пропаганда РФ приняла реальность — больше не пытаются убеждать население "все под контролем", а война против Украины "не вредит экономике".