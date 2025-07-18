logo

BTC/USD

117642

ETH/USD

3595.77

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

48.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Ситуация в России трещит по всем швам: Кремль отбирает у россиян последнюю надежду
commentss НОВОСТИ Все новости

Ситуация в России трещит по всем швам: Кремль отбирает у россиян последнюю надежду

Власти РФ нашли решение, как обеспечить ВПК работниками

18 июля 2025, 19:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Захватническая война России против Украины приводит к значительному ухудшению ситуации в России. Поэтому власти решили готовить кадры сразу после 9 класса.

Ситуация в России трещит по всем швам: Кремль отбирает у россиян последнюю надежду

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что в России, чтобы срочно восполнить недостаток, планируют принудительно направлять школьников, не сдавших экзамены после 9 класса, в учреждения профтехобразования. Такое решение рассматривается в Госдуме РФ. Отмечается, что бывшие школьники будут бесплатно учиться по программам профессиональной подготовки.

"Российские депутаты не скрывают, что стремятся обеспечить кадрами военно-промышленный комплекс. Еще в феврале Владимир Путин призвал увеличить количество специалистов для ВПК", — сообщают в ЦПД.

После заявления Путина, ведущие вузы РФ резко повысили стоимость обучения и сократили количество платных мест. Началась активная реклама военных учебных заведений, количество которых постоянно растет.

"Эти меры являются частью стратегии Кремля — сузить доступ к высшему образованию и перенаправить молодежь в сферы, критически важные для ведения войны. Власть РФ продолжает милитаризировать все сферы жизни. Вместо инвестирования в образование и развитие кремль готовит новое поколение "полезных" для войны работников — для ВПК или армии", — сообщили в ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские власти признают очевидное, что в стране не хватает денег. Бюджет трещит по швам, а экономить планируют на гражданах.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что пропаганда РФ приняла реальность — больше не пытаются убеждать население "все под контролем", а война против Украины "не вредит экономике".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/14983
Теги:

Новости

Все новости