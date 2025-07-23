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Кречмаровская Наталия
В России производства ощущают последствия войны – доходы уменьшаются, а компании вынуждены сокращать производство. Такое решение рассматривает крупнейший производитель легковых автомобилей в РФ "АвтоВАЗ". Компания готовится перейти на неполную четырехдневную рабочую неделю.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации пояснили, что в компании такое решение связывают с "неблагоприятными тенденциями на авторынке", кризисом кредитования и "демпингом со стороны импортных брендов", которыми преимущественно являются китайские производители.
Аналитики ЦПД отмечают, что причиной стабильного падения продаж российских автомобилей не только неспособность конкурировать с китайским автопромом, но и заметное снижение доходов россиян и недоступность для них кредитов, что является прямым следствием войны против Украины.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России, чтобы срочно восполнить недостаток, планируют принудительно направлять школьников, не сдавших экзамены после 9 класса, в заведения профтехобразования. Такое решение рассматривается в Госдуме РФ. Отмечается, что бывшие школьники будут бесплатно учиться по программам профессиональной подготовки.
После заявления Путина, ведущие вузы РФ резко повысили стоимость обучения и сократили количество платных мест. Началась активная реклама военных учебных заведений, количество которых постоянно растет.