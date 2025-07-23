В России производства ощущают последствия войны – доходы уменьшаются, а компании вынуждены сокращать производство. Такое решение рассматривает крупнейший производитель легковых автомобилей в РФ "АвтоВАЗ". Компания готовится перейти на неполную четырехдневную рабочую неделю.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации пояснили, что в компании такое решение связывают с "неблагоприятными тенденциями на авторынке", кризисом кредитования и "демпингом со стороны импортных брендов", которыми преимущественно являются китайские производители.

"Несмотря на то, что российская пропаганда лепит из "АвтоВАЗ" лидера импортозамещения, устраивая пафосные презентации новых моделей "Лады" на международных экономических форумах, на самом деле российский автопром в условиях войны и санкций движется в сторону полного коллапса, постоянно требуя государственной поддержки", — пояснили в Центре.

Аналитики ЦПД отмечают, что причиной стабильного падения продаж российских автомобилей не только неспособность конкурировать с китайским автопромом, но и заметное снижение доходов россиян и недоступность для них кредитов, что является прямым следствием войны против Украины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России, чтобы срочно восполнить недостаток, планируют принудительно направлять школьников, не сдавших экзамены после 9 класса, в заведения профтехобразования. Такое решение рассматривается в Госдуме РФ. Отмечается, что бывшие школьники будут бесплатно учиться по программам профессиональной подготовки.

После заявления Путина, ведущие вузы РФ резко повысили стоимость обучения и сократили количество платных мест. Началась активная реклама военных учебных заведений, количество которых постоянно растет.