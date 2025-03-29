Россия и США относятся с уважением друг к другу, и это вселяет надежду на успех продолжающихся между ними переговоров, которые важны для безопасности во всем мире. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя российско-американские встречи в Саудовской Аравии и свои недавние поездки в Москву и Вашингтон, передает прокремлевское агентство ТАСС.

Россия и США

Отвечая в интервью YouTube-каналу Ultrahang на вопрос, действительно ли, по его мнению, Россия стремится к урегулированию конфликта в Украине, глава МИД сказал: "Я думаю, что да. Думаю, да".

"И еще одна вещь стала мне ясна из переговоров в Москве и Вашингтоне в последние недели, — продолжил Сийярто. — Думаю, что это хорошая новость для тех из нас, кто хочет мира. Обе стороны [Россия и США] испытывают определенное уважение друг к другу".

Министр отметил, что "это хорошая новость" для тех стран, которые не принадлежат к большим государствам, обладающим мощными вооруженными силами. "Часто говорят, когда слоны танцуют, мышам становится ясно, каковы их шансы на выживание", – отметил министр.

"Если россияне и американцы будут в хороших отношениях, то это будет хорошо и для нас. Если отношения между ними будут плохими, то это будет опасно", – сказал Сийярто.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Украины призвал США и Европу отреагировать на ежедневный террор России против Украины.

"Сильная реакция очень нужна – прежде всего Америки, Европы, всех в мире, кто сделал ставку на дипломатию. Россию нужно принудить к миру. И только принуждение сработает", — заявил Владимир Зеленский. Он добавил, что предложение Америки о бесспорном прекращении огня уже долго находится на столе без адекватного ответа из России. "Это много говорит. Уже могло быть прекращение огня, если бы на Россию было настоящее давление", — заявил президент Украины.