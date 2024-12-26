Скандал в русской армии: солдаты обвиняют руководство в гибели офицеров

Российские солдаты 24-го мотострелкового полка открыто выступили против своего командира Анатолия Казанцева, обвиняя его в ошибках, которые стали причиной гибели офицеров. Видеообращение военных обнародовала чешская мониторинговая группа Killed In Ukraine.

Командир-предатель: из-за его халатности погибли российские офицеры

Солдаты рассказывают, что Казанцев часто пренебрегает безопасностью своих подчиненных. Он отправляет его в бой без разведки, артиллерийской поддержки и необходимого обеспечения. В случае неудачи или потерь командир вместо признания своих ошибок обвиняет раненых бойцов.

Особо серьезным инцидентом стало игнорирование командиром предупреждений майора ПВО Мощина. Последний предупреждал о риске ракетных ударов в районе Новотроицкого Херсонской области. Однако Казанцев решил оставить там пункт управления, невзирая на близость к фронту. В результате три украинских ракеты попали в цель. Погибли девять русских офицеров, среди которых подполковник Щербаков – начальник штаба полка, и капитан Адрахманов – начальник разведки.

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