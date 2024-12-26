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Скандал в русской армии: солдаты обвиняют руководство в гибели офицеров

Солдаты 24-го мотострелкового полка откровенно выступили против своего командования, обвиняя командира Анатолия Казанцева в серьезных тактических ошибках

26 декабря 2024, 13:55
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Черновалова Кристина

Российские солдаты 24-го мотострелкового полка открыто выступили против своего командира Анатолия Казанцева, обвиняя его в ошибках, которые стали причиной гибели офицеров. Видеообращение военных обнародовала чешская мониторинговая группа Killed In Ukraine.

Скандал в русской армии: солдаты обвиняют руководство в гибели офицеров

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Солдаты рассказывают, что Казанцев часто пренебрегает безопасностью своих подчиненных. Он отправляет его в бой без разведки, артиллерийской поддержки и необходимого обеспечения. В случае неудачи или потерь командир вместо признания своих ошибок обвиняет раненых бойцов.                                

Особо серьезным инцидентом стало игнорирование командиром предупреждений майора ПВО Мощина. Последний предупреждал о риске ракетных ударов в районе Новотроицкого Херсонской области. Однако Казанцев решил оставить там пункт управления, невзирая на близость к фронту. В результате три украинских ракеты попали в цель. Погибли девять русских офицеров, среди которых подполковник Щербаков – начальник штаба полка, и капитан Адрахманов – начальник разведки.

Читайте на портале "Комментарии" — Агенты движения "АТЕШ" из числа военнослужащих ВС РФ сообщают о произволе командования 61 Обрмп на левобережье Херсонской области. Командиры бросают людей на убийственные штурмы и затем отказываются эвакуировать своих же 200-х. Об этом пишет АТЕШ.

Напомним, портал "Комментарии" писал о сложной ситуации в подразделениях кафиров на левобережье Херсонской области. Прежде всего в подразделениях 70 мотострелковой дивизии, которые понесли значительные потери.



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Источник: https://x.com/KilledInUkraine/status/1871656857665998849
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