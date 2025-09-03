Скандал в семье диктатора: СМИ обнародовали тайну личной жизни Путина

Личную жизнь российского диктатора Владимира Путина Кремль всегда пытался скрывать от посторонних глаз. Однако российские медиа узнали об одном эпизоде из его прошлого, который стал причиной серьезной ссоры в ближайшем окружении президента.

Путин и его бывшая супруга (фото из открытых источников)

Об этом журналистам Роману Баданину и Михаилу Рубину рассказал бывший близкий знакомый Путина.

В конце 1990-х годов будущий глава Кремля уже работал в Москве и искал квартиру для встреч с любовницей. В этом ему помог бизнесмен и работавший на Путина тогдашний заместитель главы правительства РФ Игорь Сечин.

Сечин решил предоставить диктатору квартиру, полученную от государства в пользование. Примечательно, что она была больше той, которую выделили самому Путину, что сильно задело его самолюбие. Впрочем, оскорбление быстро отошло на второй план, ведь благодаря этому Путин получил возможность проводить встречи с любовницей.

Тайну хранить долго не удалось: супруга Сечина обнаружила, что в их квартире появлялась другая женщина. Во время разговора мужчина не выдержал и признался в правде.

Марина Сечина со временем рассказала все Людмиле Путиной, что привело к серьезной ссоре в семье диктатора. Известно, что измены стали одной из причин дальнейшего развода пара.

Журналисты не установили точное лицо женщины, которая встречалась тогда с Путиным в квартире Сечина, но есть основания полагать, что это была Светлана Кривоногих, будущая мать внебрачной дочери президента. На это указывают ее регулярные перелеты в Москву именно в то время.

Несмотря на то, что болтливость Сечина привела к разоблачению измены, никаких последствий для него не было. Напротив, он сделал стремительную карьеру – стал личным секретарем президента, куратором энергетики и возглавил крупнейшую государственную нефтяную компанию в России.

