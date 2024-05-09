Скандальная балерина из РФ чуть не утонула во время шторма на Мальдивах

Российская танцовщица со скандальной репутацией Анастасия Волочкова уехала на Мальдивы с подружкой-фотографом на отдых и снять клип на новую песню. Во время перерыва между съемками началась гроза, которая едва не осталась для балерины роковой.

Анастасія Волочкова (фото з відкритих джерел)

В своем блоге в социальных сетях Анастасия написала, что платье, в котором она снималась, понесло сильным порывом ветра в океан. Волочкова побегала, чтобы ее спасти, но споткнулась, упала в штормовое море, и ее начала накрывать волна.



От гибели балерину спасла ее подруга, а она сама испытала серьезный стресс.

"Несвойственные для Мальдив волны возникли из-за шторма, грома, ливня. Я побежала за летящим платьем от сильного ветра. Я не знала, что приплыл и там уже глубоко. Еще и споткнулась о коралл и упала под воду. А я очень боюсь погружаться в воду с головой. Накрытая волной, я начала захлебнуться и дико испугалась за мной и, схватив за ноги, вытащила на берег. Я очень сильно захлебнулась и испугалась. Глаза в воде я не могу открывать. Долго отходила от такого стресса , – рассказала российская звезда.

Однако Волочкова склонна украшать и преувеличивать собственные приключения. При этом есть вопрос к ее состоянию – о танцовщице давно говорят, что она злоупотребляет алкоголем, а такое на воде может быть смертельно опасным. Именно поэтому Волочкова и скрыла комментарии к своему сообщению о несчастьях во время отдыха – не хочет, чтобы ей вспоминали о ее вредной привычке.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кандальная русская балерина попала в очень странную ситуацию на Мальдивах .