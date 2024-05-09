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Скандальная балерина из РФ чуть не утонула во время шторма на Мальдивах

Волочкова решила не рассказывать, была ли трезвая в это время

9 мая 2024, 23:45
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российская танцовщица со скандальной репутацией Анастасия Волочкова уехала на Мальдивы с подружкой-фотографом на отдых и снять клип на новую песню. Во время перерыва между съемками началась гроза, которая едва не осталась для балерины роковой.

Скандальная балерина из РФ чуть не утонула во время шторма на Мальдивах

Анастасія Волочкова (фото з відкритих джерел)

В своем блоге в социальных сетях Анастасия написала, что платье, в котором она снималась, понесло сильным порывом ветра в океан. Волочкова побегала, чтобы ее спасти, но споткнулась, упала в штормовое море, и ее начала накрывать волна.

От гибели балерину спасла ее подруга, а она сама испытала серьезный стресс.

"Несвойственные для Мальдив волны возникли из-за шторма, грома, ливня. Я побежала за летящим платьем от сильного ветра. Я не знала, что приплыл и там уже глубоко. Еще и споткнулась о коралл и упала под воду. А я очень боюсь погружаться в воду с головой. Накрытая волной, я начала захлебнуться и дико испугалась за мной и, схватив за ноги, вытащила на берег. Я очень сильно захлебнулась и испугалась. Глаза в воде я не могу открывать. Долго отходила от такого стресса , – рассказала российская звезда.

Однако Волочкова склонна украшать и преувеличивать собственные приключения. При этом есть вопрос к ее состоянию – о танцовщице давно говорят, что она злоупотребляет алкоголем, а такое на воде может быть смертельно опасным. Именно поэтому Волочкова и скрыла комментарии к своему сообщению о несчастьях во время отдыха – не хочет, чтобы ей вспоминали о ее вредной привычке.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кандальная русская балерина попала в очень странную ситуацию на Мальдивах .



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