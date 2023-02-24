Сколько денег потратила Россия на войну в Украине

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Моесеенко Валентина
Вместо запланированного профицита бюджета с 2022 года Российская Федерация вышла с дефицитом, потратив на войну в Украине 5,5% своего ВВП. И это при попытках залатать дыры в государственной казне благодаря дополнительным налогам для бизнеса и заимствованиям из Фонда национального благосостояния, пишут "Комментарии".
Россия потеряла 5,5% ВВП
Дефицит российского бюджета по итогам прошлого года – 2,3%. Все это показатели не только колоссальных расходов по ведению войны и силовой блок, утверждают эксперты. Западные санкции стали оказывать существенное влияние на экономику агрессора с четвертого квартала 2022 года.
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К прямым потерям можно добавить и другие. Почти 150 тысяч россиян, согласно данным украинского Генштаба, погибли на фронте, как человеческий капитал могли бы привнести около 66 млрд дол. государству посредством налогов.
А бегство за границу еще почти миллиона россиян, не желающих умирать в бессмысленной войне, привело к дефициту квалифицированных кадров и снижению производительности труда. При этом заработок оставшихся в России снижается.
Как бы ни пыталось российское правительство скрыть данные о падении экономики и фальсифицировать статистику, судить о том, сколько тратит Кремль на войну и борьбу с антивоенными настроениями внутри своей страны, можно даже по данным Росстата.
При этом в планах российского правительства было потратить на войну всего 14% своего годового бюджета. Компенсировать дыры в бюджете Кремль пытается за счет заимствований из Фонда национального благосостояния — 37 млрд дол. "Газпром" в прошлом году заплатил 20 млрд дол. дополнительного налога
Кроме того, правительство России привлекло на внутреннем рынке дополнительные 37 млрд дол. налога.
Инфляция в России сегодня составляет 12%. При этом Росстат в течение года пять раз изменил правила расчета показателя, чтобы скрыть реальные цифры.
О точной сумме, сколько Россия потеряла путем ограничений, говорить сложно, утверждают экономисты. Если судить об отдельных санкциях, то, по подсчетам Хельсинкского Центра исследований в области энергетики, с введением эмбарго на поставку российских нефтепродуктов, Россия теряет около 300 млн дол. в день. Также более 133 млрд. дол. российские активы заморожены по всему миру.
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