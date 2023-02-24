Сколько денег потратила Россия на войну в Украине

Вместо запланированного профицита бюджета с 2022 года Российская Федерация вышла с дефицитом, потратив на войну в Украине 5,5% своего ВВП. И это при попытках залатать дыры в государственной казне благодаря дополнительным налогам для бизнеса и заимствованиям из Фонда национального благосостояния, пишут "Комментарии".



Россия потеряла 5,5% ВВП

Дефицит российского бюджета по итогам прошлого года – 2,3%. Все это показатели не только колоссальных расходов по ведению войны и силовой блок, утверждают эксперты. Западные санкции стали оказывать существенное влияние на экономику агрессора с четвертого квартала 2022 года.

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“Сегодня это уже более 110 млрд долл., которые могли бы, наверное, пойти на какие-то другие потребности и программы развития и социальной помощи стране, в которой до сих пор много где нет ни газа, ни даже элементарно туалетов дома, но решили потратить на это и агрессию. К примеру, из этой суммы только техники на 25%, то есть вооружения и техники уничтожено на 25 млрд дол. и опять же эти цифры растут”, — подчеркнул представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

К прямым потерям можно добавить и другие. Почти 150 тысяч россиян, согласно данным украинского Генштаба, погибли на фронте, как человеческий капитал могли бы привнести около 66 млрд дол. государству посредством налогов.

А бегство за границу еще почти миллиона россиян, не желающих умирать в бессмысленной войне, привело к дефициту квалифицированных кадров и снижению производительности труда. При этом заработок оставшихся в России снижается.

“Есть такой показатель, как скрытая безработица. И у них составляет 13%, что в три раза больше по сравнению с тем, что публикует Росстат. Что означает скрытая безработица: это то, что людей отправляют на сокращенную рабочую неделю, или отправляют в отпуск без содержания, соответственно, их зарплата и деньги, которые они получают на руки, уменьшается, но технически их не увольняют, они не становятся безработными” , — объяснила аналитика Киевской школы экономики Юлия Павицкая.

Как бы ни пыталось российское правительство скрыть данные о падении экономики и фальсифицировать статистику, судить о том, сколько тратит Кремль на войну и борьбу с антивоенными настроениями внутри своей страны, можно даже по данным Росстата.

“17% всех расходов бюджета России составили расходы по обороне. Это составляет 68 млрд. дол. Также 10% бюджета, или 41 млрд долл., было израсходовано на национальную безопасность. То есть если мы подытожим эти числа, то увидим, что более четверти российского бюджета ушло на финансирование военной машины, а также подавление и силовое содержание любых возможных протестов и протестных настроений внутри России", — отметила Павицкая.

При этом в планах российского правительства было потратить на войну всего 14% своего годового бюджета. Компенсировать дыры в бюджете Кремль пытается за счет заимствований из Фонда национального благосостояния — 37 млрд дол. "Газпром" в прошлом году заплатил 20 млрд дол. дополнительного налога

Кроме того, правительство России привлекло на внутреннем рынке дополнительные 37 млрд дол. налога.

Здесь важно, что они начали продавать свои ликвидные резервы. Они продали 75% собственных ликвидных резервов в евро. Также продали все фунты и иены. Это деньги, которые в ликвидной форме хранились в Фонде национального богатства и у них в ликвидной части остались юани, рубли и золото”, — рассказала Юлия Павицкая.

Инфляция в России сегодня составляет 12%. При этом Росстат в течение года пять раз изменил правила расчета показателя, чтобы скрыть реальные цифры.

О точной сумме, сколько Россия потеряла путем ограничений, говорить сложно, утверждают экономисты. Если судить об отдельных санкциях, то, по подсчетам Хельсинкского Центра исследований в области энергетики, с введением эмбарго на поставку российских нефтепродуктов, Россия теряет около 300 млн дол. в день. Также более 133 млрд. дол. российские активы заморожены по всему миру.

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