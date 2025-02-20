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Ткачик Олеся
Уровень поддержки россиянами решения кремлевского диктатора Владимира Путина по поводу так называемой "специальной военной операции" в Украине остается стабильно высоким в течение трех лет. Об этом заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. По его словам, в регулярных телефонных опросах центра принимают участие 1,6 тыс. граждан РФ.
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Он признал, что общественное мнение реагировало на "кризисные моменты", такие как частичная мобилизация, атаки беспилотников на Москву и вторжение ВСУ в Курскую область.
Федоров также заявил, что поддержка россиянами войны якобы выражается не только словами, но и конкретными действиями.
Россиянин подчеркнул, что российские власти избегают объявления всеобщей мобилизации и введения военного положения, стремясь сохранить для населения относительно спокойный образ жизни.
По его мнению, результаты опросов свидетельствуют о том, что коллективному Западу не удалось достичь поставленных целей по послаблению России.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Песков заявил о том, что РФ и США удалось найти общий язык в вопросе войны в Украине.
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