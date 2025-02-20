Уровень поддержки россиянами решения кремлевского диктатора Владимира Путина по поводу так называемой "специальной военной операции" в Украине остается стабильно высоким в течение трех лет. Об этом заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. По его словам, в регулярных телефонных опросах центра принимают участие 1,6 тыс. граждан РФ.

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"Решение президента о начале "СВО" получило широкую поддержку, которая остается высокой в течение трех лет, несмотря на все сложности. Доля поддерживающих эту операцию менялась, но никогда не опускалась ниже двух третей опрошенных", — отметил Федоров.

Он признал, что общественное мнение реагировало на "кризисные моменты", такие как частичная мобилизация, атаки беспилотников на Москву и вторжение ВСУ в Курскую область.

"Несмотря на это, воля народа оставалась стойкой: необходимо бороться, выстоять и довести "СВО" до победы", — сказал он.

Федоров также заявил, что поддержка россиянами войны якобы выражается не только словами, но и конкретными действиями.

"Люди помогают финансово, поток добровольцев и контрактников не уменьшается, активно поддерживаются военные и жители прифронтовых регионов. Это стало социальной нормой. За три года 67% респондентов заявили, что оказывали помощь российским военным и мирному населению на фронте", — добавил он.

Россиянин подчеркнул, что российские власти избегают объявления всеобщей мобилизации и введения военного положения, стремясь сохранить для населения относительно спокойный образ жизни.

По его мнению, результаты опросов свидетельствуют о том, что коллективному Западу не удалось достичь поставленных целей по послаблению России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Песков заявил о том, что РФ и США удалось найти общий язык в вопросе войны в Украине.



