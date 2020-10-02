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Скончался чиновник из окружения Путина

Причины смерти Александра Голубева - неизвестны

сегодня, 07:55 comments3098
Автор:

Виолетта Комаровская

В России умер руководитель президентской Канцелярии. О том, что Александра Голубева не стало, сообщили на официальном сайте Кремля. 

Скончался чиновник из окружения Путина

Московский Кремль. Фото: tonkosti.ru

Александр Голубев возглавлял ведомство с апреля 2014 года. Он был одним из людей из ближайшего окружения президента России Владимира Путина. Нынче глава государства публично выразил соболезнования семье своего политического соратника, в частности, сыновьям Голубева — Артему и Олегу.

"Примите мои искренние слова сочувствия, а также глубокие соболезнования в связи со смертью вашего отца", — написал президент РФ.

Также он вспомнил о профессиональных качествах Александра Голубева, который пришел в команду президента сразу же после оккупации Крыма и начала военных действий на Донбассе.  Вместе Путин и Голубев проработали 6 с половиной лет. До этого Голубев работал в российском Правительстве.

"Александр Голубев был порядочным и опытным руководителем. Благодаря этому он был всегда востребован на самых ответственных направлениях госслужбы", — добавил Путин.

При этом причину смерти начальника Канцелярии в Кремле не назвали.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в России умер детский писатель, который создал известного персонажа Фунтика. 


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