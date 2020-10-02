Скончался чиновник из окружения Путина

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Виолетта Комаровская
В России умер руководитель президентской Канцелярии. О том, что Александра Голубева не стало, сообщили на официальном сайте Кремля.
Московский Кремль. Фото: tonkosti.ru
Александр Голубев возглавлял ведомство с апреля 2014 года. Он был одним из людей из ближайшего окружения президента России Владимира Путина. Нынче глава государства публично выразил соболезнования семье своего политического соратника, в частности, сыновьям Голубева — Артему и Олегу.
Также он вспомнил о профессиональных качествах Александра Голубева, который пришел в команду президента сразу же после оккупации Крыма и начала военных действий на Донбассе. Вместе Путин и Голубев проработали 6 с половиной лет. До этого Голубев работал в российском Правительстве.
При этом причину смерти начальника Канцелярии в Кремле не назвали.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в России умер детский писатель, который создал известного персонажа Фунтика.
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